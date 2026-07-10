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उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 44 साल बाद फिर रिकॉर्ड तोड़ बरसे बदरा, तुकमीरपुर में सबसे ज्यादा बारिश

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के कारण अधिकांश इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 44 साल बाद एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। झमाझम बारिश से रिहायशी इलाकों के साथ बाजारों में भी पानी भर गया और इससे राजधानी में कई जगह सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रही।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 44 साल बाद फिर रिकॉर्ड तोड़ बरसे बदरा, तुकमीरपुर में सबसे ज्यादा बारिश

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के तुकमीरपुर में 160 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इस बारिश का भी ज्यादातर हिस्सा रात 2:30 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच ही बरसा है। तुकमीरपुर में कोई स्थापित वेधशाला नहीं है, इसलिए यहां पर होने वाली बारिश के पुराने आंकड़े मौजूद नहीं हैं। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग से अगर इसकी तुलना करें तो सफदरजंग मौसम केन्द्र में 25 जुलाई 1982 में 169.9 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। इसके बाद से कभी इतनी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई, इसलिए दिल्ली में गुरुवार की सुबह हुई बारिश को सामान्य तौर पर रिकॉर्डतोड़ बारिश माना जा सकता है। अगर बीते 36 घंटों में बारिश के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो मयूर विहार, लोधी रोड और पूसा में भी बारिश का आंकड़ा 100 मिमी से ऊपर पहुंचा है।

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आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग का अनुमान है कि पिछले दो दिनों से दिल्ली पर बना भारी बारिश का मौसमी सिस्टम अब कमजोर पड़ेगा। इसके चलते अब बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगीं। शुक्रवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश होने और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा।

Delhi Rainfall Data

मिंटो ब्रिज अंडरपास में फिलहाल जलभराव नहीं

दिल्ली में जलभराव के सबसे बड़े हॉट स्पॉट पर बीते दो दिनों में हुई बारिश के बावूजद पानी नहीं भरा। इस वर्ष दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के चलते यातायात सामान्य रूप से चलता रहा। मिंटो ब्रिज, पुल प्रहलादपुर अंडरपास और जखीरा अंडरपास को बीते वर्षों में सामान्य बारिश के बाद ही बंद करना पड़ता था, लेकिन इस बार आवाजाही बंद करने कर जरूरत नहीं पड़ी। नई दिल्ली एवं मध्य दिल्ली के बीच में बना मिंटो ब्रिज प्रत्येक वर्ष मॉनसून में जलभराव के चलते बंद करना पड़ता था, लेकिन बीते वर्ष पीडब्ल्यूडी की ओर से उठाए गए कदमों के बाद यहां जलभराव की समस्या लगभग खत्म हो गई है। बीते 48 घंटों के दौरान यहां न तो जलभराव देखने को मिला और न ही जाम की समस्या दिखी। वहीं, दूसरे हॉट स्पॉट पुल प्रह्लादपुर अंडरपास में बीते वर्षों के दौरान जलभराव के चलते डूबने से लोगों की मौत भी हुई थी, लेकिन इस बार यहां लगातार दो दिन की झमाझम बारिश के बावजूद बिल्कुल भी जलभराव नहीं हुआ है।

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जलभराव की नहीं मिलीं शिकायतें : प्रवेश वर्मा

पिछले 24 घंटों के दौरान हुई भारी वर्षा के बीच दिल्ली में प्रमुख जलभराव स्थलों पर पानी भरने की शिकायतें नहीं मिली। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना है कि इस बारिश में मॉनसून तैयारियों की प्रभावशीलता की बड़ी परीक्षा हुई है। उन्होंने गुरुवार को 24×7 चलने वाले पीडब्ल्यूडी मॉनसून कंट्रोल रूम पहुंचकर शहरभर में जलभराव की स्थिति को लेकर समीक्षा की। उन्होंने लाइव सीसीटीवी फीड के माध्यम से विभिन्न स्थानों की निगरानी की, फील्ड टीमों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया और अधिकारियों को अधिकतम सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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