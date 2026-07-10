उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 44 साल बाद फिर रिकॉर्ड तोड़ बरसे बदरा, तुकमीरपुर में सबसे ज्यादा बारिश

दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के कारण अधिकांश इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 44 साल बाद एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। झमाझम बारिश से रिहायशी इलाकों के साथ बाजारों में भी पानी भर गया और इससे राजधानी में कई जगह सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रही।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के तुकमीरपुर में 160 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इस बारिश का भी ज्यादातर हिस्सा रात 2:30 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच ही बरसा है। तुकमीरपुर में कोई स्थापित वेधशाला नहीं है, इसलिए यहां पर होने वाली बारिश के पुराने आंकड़े मौजूद नहीं हैं। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग से अगर इसकी तुलना करें तो सफदरजंग मौसम केन्द्र में 25 जुलाई 1982 में 169.9 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। इसके बाद से कभी इतनी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई, इसलिए दिल्ली में गुरुवार की सुबह हुई बारिश को सामान्य तौर पर रिकॉर्डतोड़ बारिश माना जा सकता है। अगर बीते 36 घंटों में बारिश के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो मयूर विहार, लोधी रोड और पूसा में भी बारिश का आंकड़ा 100 मिमी से ऊपर पहुंचा है।

आज कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग का अनुमान है कि पिछले दो दिनों से दिल्ली पर बना भारी बारिश का मौसमी सिस्टम अब कमजोर पड़ेगा। इसके चलते अब बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगीं। शुक्रवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश होने और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा।

मिंटो ब्रिज अंडरपास में फिलहाल जलभराव नहीं दिल्ली में जलभराव के सबसे बड़े हॉट स्पॉट पर बीते दो दिनों में हुई बारिश के बावूजद पानी नहीं भरा। इस वर्ष दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के चलते यातायात सामान्य रूप से चलता रहा। मिंटो ब्रिज, पुल प्रहलादपुर अंडरपास और जखीरा अंडरपास को बीते वर्षों में सामान्य बारिश के बाद ही बंद करना पड़ता था, लेकिन इस बार आवाजाही बंद करने कर जरूरत नहीं पड़ी। नई दिल्ली एवं मध्य दिल्ली के बीच में बना मिंटो ब्रिज प्रत्येक वर्ष मॉनसून में जलभराव के चलते बंद करना पड़ता था, लेकिन बीते वर्ष पीडब्ल्यूडी की ओर से उठाए गए कदमों के बाद यहां जलभराव की समस्या लगभग खत्म हो गई है। बीते 48 घंटों के दौरान यहां न तो जलभराव देखने को मिला और न ही जाम की समस्या दिखी। वहीं, दूसरे हॉट स्पॉट पुल प्रह्लादपुर अंडरपास में बीते वर्षों के दौरान जलभराव के चलते डूबने से लोगों की मौत भी हुई थी, लेकिन इस बार यहां लगातार दो दिन की झमाझम बारिश के बावजूद बिल्कुल भी जलभराव नहीं हुआ है।