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गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार का कहर, ली डिलीवरी बॉय की जान; 5 लोगों के परिवार में अकेला कमाने वाला था

Apr 15, 2026 04:49 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रवीण अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। माता-पिता और भाई-बहन का रो रोकर बुरा हाल है। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि प्रवीण अब इस दुनिया में नहीं है।

गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार का कहर, ली डिलीवरी बॉय की जान; 5 लोगों के परिवार में अकेला कमाने वाला था

साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर थार गाड़ी का कहर देखने को मिला है। बुधवार दोपहर को सेक्टर-49 में रेडिसन ब्लू होटल के पास एक तेज रफ्तार थार ने एक डिलीवरी बॉय को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद थार ड्राइवर फरार हो गया। राहगीरों ने युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गांव जकदेवपुर के रहने वाले प्रवीण कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमोर्टेम के लिए भेज दिया है।

पिज्जा डिलीवरी करने के लिए निकला था

प्रवीण कुमार अपने परिवार के साथ सेक्टर-71 में CHD सोसाइटी में रहता था। वह सेक्टर-49 के ओमैक्स मॉल स्थित डोमिनोज पिज्जा में डिलीवरी बॉय के रूप में नौकरी करता था। बुधवार दोपहर करीब ढाई बजे वह डोमिनोज से पिज्जा लेकर डिलीवरी करने के लिए निकला था। जब वह अपनी बाइक से रेडिसन ब्लू होटल के पास पहुंचा, तो आईटी स्पेज पार्क के सामने पीछे से आई तेज रफ्तार थार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से जख्मी हो गया। राहगीरों ने उसके मोबाइल से उसके मैनेजर संजय को फोन किया। संजय उसे जिला अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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परिवार में था अकेला कमाने वाला

प्रवीण अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। माता-पिता और भाई-बहन का रो रोकर बुरा हाल है। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि प्रवीण अब इस दुनिया में नहीं है। घरवालों ने बताया कि रोज की तरह वह सुबह तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकला था। लेकिन अब कभी घर वापस नहीं आएगा।

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पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में लापरवाही, ओवरस्पीडिंग और ड्राइविंग नियमों की अनदेखी से यह एक्सीडेंट हुआ है। प्रवीण की मां उषा देवी की शिकायत पर सेक्टर-50 थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर थार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी का सुराग लगाने के लिए हादसे की जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।

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जान जोखिम में डाल, काम कर रहे डिलीवरी बॉय

गुरुग्राम में करीब एक लाख डिलीवरी बॉय काम करते हैं। अधिकतर कंपनियों में 10 से 15 मिनट की डिलीवरी का दबाव उन्हें रिस्की राइडिंग के लिए मजबूर करता है। गुरुग्राम में डिलीवरी बॉय के साथ होने वाले हादसों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। शहर में लगातार बढ़ रही सड़क सुरक्षा की लापरवाही और अमीर वर्ग की एसयूवी संस्कृति पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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