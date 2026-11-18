दिल्ली सरकार ने क्यों बदला 'शीशमहल' पर फैसला, क्या AAP से दूसरा भी 'घर' छीनने की कोशिश?
दिल्ली की भाजपा सरकार ने उस बंगले को जनता के लिए खोलने का फैसला किया है जिसमें अरविंद केजरीवाल बतौर सीएम रहते थे। भाजपा इसे शीशमहल कहती है। जानकारों का मानना है कि पंजाब विधानसभा चुनाव की वजह से यह पैसला लिया गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल '6 फ्लैगस्टाफ रोड' स्थित जिस बंगले में रहते थे और जिसे भाजपा 'शीशमहल' कहती है, उसको लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में टकराव तेज हो गया है। दिल्ली की भाजपा सरकार ने इसे 'स्टेट गेस्ट हाउस' बनाने के अपने पूर्व के फैसले में अचानक बदलाव करते हुए इसे जनता को दिखाने का फैसला किया है।
दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की घोषणा की कि 'शीशमहल' को जनता के लिए खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि टिकट, बुकिंग आदि की जल्द व्यवस्था की जाएगी। पहले पत्रकारों को इसके अंदर ले जाकर दिखाया जाएगा और फिर जनता देखेगी। प्रवेश वर्मा ने कहा, 'कई सालों से दिल्ली की जनता शीशमहल देखना चाहती है, मैं दिल्लीवासियों को खुशखबरी देना चाहता हूं कि पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में यह तय हुआ था कि शीशमहल को स्टेट गेस्ट हाउस बनाया जाए। लेकिन अब जनता और पत्रकारों की मांग को देखते हुए यह तय किया गया है कि शीशमहल को जनता के लिए खोला जाए। अगले हफ्ते से दिल्ली की जनता इसे देख पाएगी। सबसे पहले मीडिया को दिखाया जाएगा। टिकट और रिजर्वेशन की व्यवस्था जल्द की जाएगी।'
क्यों शीशमहल पर बदला गया फैसला?
ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्यों अचानक दिल्ली सरकार ने इस बंगले को 'पर्यटन स्थल' बनाने का फैसला किया है? क्यों भाजपा सरकार चाहती है कि दिल्लीवाले जाकर इस बंगले को अंदर से देखें? आम आदमी पार्टी इसे यमुना और हवा के प्रदूषण जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश बता रही है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसकी एक बड़ी वजह पंजाब विधानसभा चुनाव है। सादगी और आम आदमी की छवि बनाकर पहले दिल्ली और फिर पंजाब में अपनी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने वाले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा इस बंगले को एक बार फिर बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है और दूसरा घर (पंजाब) भी छीनना चाहती है।
दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले भी इस मसले को जोरशोर से उठाया गया था और तस्वीरें-वीडियो वायरल करके केजरीवाल की स्थापित छवि को बदलने की भरसक कोशिश की गई। दिल्ली में 'आप' की हार के पीछे 'शीशमहल' को भी एक वजह माना गया। कहा जा रहा है कि अब पंजाब चुनाव से पहले भाजपा इस मुद्दे को तूल देकर केजरीवाल को घेरना चाहती है, जोकि पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं।
आप ने क्या कहा?
बुराड़ी से 'आप' के विधायक और वरिष्ठ नेता संजीव झा ने इसे जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। उन्होंने कहा, 'दरअसल, प्रदूषण मॉनिटरिंग स्टेशन से छेड़छाड़, छठ पर्व पर सरकार के कुप्रबंधन, यमुना में मर रही मछलियों, महिलाओं को मिलने वाले ₹2,500 का वादा पूरा न करने, अस्पतालों में दवाइयों की कमी और टेंडर में कमीशनखोरी जैसे गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए BJP एक नया पैंतरा लेकर आई है। अब तो कुछ काम कर लो! दिल्ली को प्रदूषण, गंदगी और कुप्रबंधन से राहत दो। महिलाओं से किए वादे पूरे करो, अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध कराओ और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाओ।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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