जो करना है कर लो, डिलीट नहीं करूंगा; दुष्यंत गौतम वाले वीडियो पर HC के फैसले के बाद AAP नेता

अंकिता भंडारी हत्याकांड से भाजपा नेता दुष्यंत गौतम का नाम जोड़ने के खिलाफ हाई कोर्ट से आए फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो दोबारा शेयर कर दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वह इस वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे और जेल जान के लिए भी तैयार हैं। हाई कोर्ट की ओर से इस तरह की सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाए जाने के आदेश के बाद भारद्वाज ने यह रुख जाहिर किया। अदालत ने कांग्रेस, 'आप' समेत अन्य सोशल मीडिया यूजर्स को यह निर्देश दिया है।

सौरभ भारद्वाज ने 26 दिसंबर को एक्स पर शेयर किए गए अपने एक वीडियो को दोबारा साझा करते हुए कहा कि वह इसे डिलीट नहीं करेंगे। दिल्ली में आप के प्रमुख ने लिखा, ‘मैं इस पोस्ट को डिलीट नहीं करूंगा। जो करना है कर लो। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मैं अंकिता भंडारी के लिए न्याय चाहता हूं।’

सौरभ भारद्वाज ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वह अंकिता हत्याकांड की पूरी जानकारी साझा करते नजर आ रहे हैं। वह इसमें उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के हवाले से दुष्यंत गौतम का नाम लेते हैं और जांच पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं।