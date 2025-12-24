16 साल चला मुकदमा, जब कोर्ट का फैसला आया तो पीड़िता बोली- इससे अच्छा तो मैं केस ही नहीं लड़ती

संक्षेप: पीड़िता ने बताया, ‘मैं आज सुबह ही कोर्ट में आ गई थी, मुझे लग रहा था कि 16 साल का सफर शायद आज खत्म हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद थी। मगर जज साहब ने जिस तरह से फैसला सुनाया, मेरा तो न्याय से भरोसा ही उठ गया।’

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 16 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद पानीपत की एक MBA स्टूडेंट पर एसिड फेंकने वाले सभी आरोपियों को बरी कर दिया। यह हमला नवंबर 2009 में शाहीन मलिक नाम की छात्रा पर हुआ था, और इसके बाद से ही वह आरोपियों को सजा दिलाने के लिए अदालत के चक्कर काट रही है। हालांकि उसकी उम्मीदों को बुधवार को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब कोर्ट ने इस मामले के सभी आरोपियों को खराब व अधूरी जांच और सबूतों की कमी का हवाला देते हुए बरी कर दिया। इस फैसले के आने के बाद पीड़िता के सब्र का बांध फूट पड़ा और उसने कहा कि अब न्याय से उसकी उम्मीद खत्म हो गई है। उसने कहा कि अगर उसे पता होता कि सभी आरोपी बरी हो जाएंगे तो वह केस ही नहीं लड़ती। पीड़िता ने बताया कि 19 नवंबर 2009 को हुए हमले के बाद से ही यह केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और रोहिणी कोर्ट में चल रहा है।

फैसले के बारे में मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने कहा, 'कौन संतुष्ट हो सकता है, जब उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हो रही हो। यह कोई नॉर्मल केस नहीं था बल्कि एक एसिड अटैक का केस था, लेकिन इसके बावजूद जज साहब ने बेहद आसानी से इस पर फैसला सुना दिया। जज साहब ने मेरी 16 साल की लड़ाई का मतलब ही खत्म कर दिया।'

एसिड पीड़िता ने आगे कहा, 'मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हर वो चीज ढूंढ रहे थे कि किस तरह आरोपियों को छोड़ सकते हैं। एक लड़की जिसके साथ एसिड अटैक हुआ है, जिसकी आंख चली गई है, वह झूठ क्यों बोलेगी। अगर 16 साल बाद यही होना था तो शायद मैं केस नहीं लड़ती, अगर मुझे उस समय पता होता तो।'

पीड़िता ने बताया, 'मैं आज सुबह ही कोर्ट में आ गई थी, मुझे लग रहा था कि 16 साल का सफर शायद आज खत्म हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद थी। मगर जज साहब ने जिस तरह से फैसला सुनाया, मेरा तो न्याय से भरोसा ही उठ गया। बाद में जज साहब मुझसे यह भी बोल रहे हैं कि एसिड अटैक बहुत ही जघन्य अपराध है। लेकिन मेरा कहना है कि आप क्यों सहानुभूति दिखा रहे हो, जब आप न्याय नहीं दे पाए तो आप बैलेंस करने की कोशिश भी क्यों कर रहे हो।'

हाई कोर्ट में अपील करने के बारे में पूछे जाने पर शाहीन ने कहा, 'न्याय से मेरी उम्मीद खत्म हो चुकी है, लेकिन ये एक विकल्प है, और मैं अपने लिए नहीं, मैं हर उस लड़की के लिए लड़ रही हूं, जो हमारी संस्था से जुड़ी है, जो सर्वाइवर्स के साथ में काम करती हैं, इसलिए मैं हाई कोर्ट जाऊंगी और मैं लड़ूंगी, हालांकि मुझे लगता है कि अब पता नहीं अपनी जिंदगी के 10 साल और मुझे हाई कोर्ट में देने पड़ेंगे।'