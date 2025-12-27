नशा, नाच और लड़के-लड़कियां; गुरुग्राम के फार्म हाउस पर रेड से मची अफरा-तफरी

संक्षेप: नए साल के जश्न से पहले गुरुग्राम पुलिस शुक्रवार को अरावली में बसे गांव रायसीना की पहाड़ियों स्थित एक आलीशान फार्म हाउस पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने अवैध तरीके से चल रही रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया। मौके से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, अवैध शराब और म्यूजिक सिस्टम बरामद किए।

नए साल के जश्न से पहले गुरुग्राम पुलिस शुक्रवार को अरावली में बसे गांव रायसीना की पहाड़ियों स्थित एक आलीशान फार्म हाउस पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने अवैध तरीके से चल रही रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया। मौके से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, अवैध शराब और म्यूजिक सिस्टम बरामद किए। पुलिस ने रेव पार्टी के मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ भोंडसी थाने मे मामला दर्ज किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एसीपी बादशाहपुर सुरेंद्र फोगाट के नेतृत्व में भोंडसी थाना पुलिस, सेक्टर-65 थाना पुलिस और अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) यूनिट-39 व 40 की एक संयुक्त टीम गठित की गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि फार्महाउस नंबर ए-58 में बड़े स्तर पर एक अवैध पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी मात्रा में ड्रग्स और शराब परोसी जा रही है। जैसे ही पुलिस टीम ने फार्महाउस पर छापा मारा, वहां अफरा-तफरी मच गई। पार्टी में काफी संख्या में युवक और युवतियां मौजूद थे। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की और तलाशी अभियान चलाया।

पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम के तहत भोंडसी थाने में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मौके से मिले म्यूजिक सिस्टम को भी जब्त कर लिया है। पुलिस अब आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह चरस कहां से लाया था।