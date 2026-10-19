रावण की जगह कॉकरोच और ज्ञानेश कुमार; किसने CEC का जलाया पुतला?
दिल्ली में विजयदशमी पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानते हुए रावण के पुतले जलाए जाएंगे। इस बार दशहरा पर भी सियासत तेज है। यूथ कांग्रेस की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतले का दहन किया गया।
दिल्ली में विजयदशमी पर बुराई की हार और सच्चाई की जीत का प्रतीक को दर्शाते हुए रावण के पुतले दहन किए जाएंगे। दहन के लिए अलग-अलग तरह के रावण भी देखने को मिल रहे हैं। रावण दहन में इस बार सियासत की एंट्री देखी जा रही है। दिल्ली में कुछ जगहों पर कॉकरोच का पुतला भी रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों के साथ जलाए जाएंगे। इसी बीच यूथ कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया है।
'हे राम' कहकर चीख उठेगा रावण
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐतिहासिक लव कुश रामलीला में इस बार जैसे ही भगवान राम का बाण रावण के पुतले को लगेगा, वह 'हे राम' कहकर चीख उठेगा। इसके बाद एक विशेष संवाद के जरिए लोगों से अपने भीतर की बुराइयों का खात्मा करने की अपील की जाएगी। लव कुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि 110 फुट ऊंचे इस भव्य रावण के पुतले के हाथ में घूमती हुई तलवार और जलती हुई प्रतीत होती आंखें लगाई गई हैं।
द्वारका श्री रामलीला में क्या खास?
द्वारका श्री रामलीला में 90 फुट ऊंचे रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके साथ आयोजन को पूरी तरह डिजिटल और पर्यावरण-अनुकूल बना दिया गया है। द्वारका श्री रामलीला की कोर-कमेटी के सदस्य एवं मीडिया प्रमुख भारत भूषण मालवीय ने बताया कि आतिशबाजी के लिए 'ग्रीन पटाखे' का इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस ऐतिहासिक विजयादशमी समारोह की शोभा बढ़ाएंगी।
यह जलाया जाएगा कॉकरोच का पुतला
पीतमपुरा की श्री केशव रामलीला समिति की ओर से किए आयोजन में रावण, कुंभकरण और मेघनाद के साथ 30 फुट ऊंचे एक विशाल 'कॉकरोच' का पुतला भी जलाया जाएगा। समिति के अध्यक्ष अशोक गोयल ने साफ किया कि यह किसी राजनीतिक मकसद से नहीं वरन 'स्वच्छ भारत अभियान' और स्वच्छता का संदेश देने के लिए है क्योंकि कॉकरोच गंदगी का प्रतीक है। समिति पूर्व में आतंकवाद और नक्सलवाद के पुतले भी जला चुकी है।
यूथ कांग्रेस ने CEC ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाया
इस बीच यूथ कांग्रेस ने सोमवार को रावण के तौर पर CEC ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाया। यूथ कांग्रेस ने सीईसी का विरोध किया और तत्काल इस्तीफे की मांग की। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने CEC ज्ञानेश कुमार का रावण रूपी पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि रावण की जगह CEC ज्ञानेश कुमार के पुतले का दहन हमारे आक्रोश और जवाबदेही की मांग का प्रतीक है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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