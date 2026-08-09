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काम की बात: दिल्ली में राशन की दुकान चलाने के लिए योग्यताओं और नियमों में हुआ बदलाव, जानें नई शर्तें

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार ने अब राजधानी में राशन की दुकानें चलाने के लिए नियम और शर्तों कई तरह के नए बदलाव कर दिए हैं। इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाले मिलने वाले लाइसेंस की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। साथ ही 70 साल की उम्र के बाद भी राशन की दुकान नहीं चला सकेंगे।

Ration Distribution AI Generated Representative image
राशन की दुकान। एआई निर्मित तस्वीर

राजन शर्मा, नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में अब 70 साल की आयु पूरी करने के बाद कोई भी व्यक्ति उचित मूल्य (राशन) की दुकान नहीं चला सकेगा। दिल्ली सरकार ने राजधानी की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए दिल्ली निर्दिष्ट वस्तुएं (वितरण विनियमन) आदेश 2026 लागू कर दिया है।

इसके साथ ही वर्ष 1981 से लागू पुरानी व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है। नए नियमों में राशन दुकानों के लाइसेंस, पात्रता, चयन प्रक्रिया, निगरानी और कार्रवाई के लिए पहली बार कई विस्तृत और सख्त प्रावधान किए गए हैं।

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पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाले लाइसेंस की व्यवस्था खत्म

नए आदेश के मुताबिक, राशन दुकान का लाइसेंस लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष तय की गई है। महिलाओं और पूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी। अब नए लाइसेंस के लिए कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले लाइसेंस के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास थी। आवेदक भारतीय नागरिक और उसी राजस्व जिले का निवासी होना चाहिए। हालांकि, चयनित आवेदक केवल उस महीने के अंतिम दिन तक ही दुकान चला सकेगा, जिसमें उसकी आयु 70 वर्ष पूरी होगी। इसके बाद उसे राशन दुकान संचालित करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं अब पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाला लाइसेंस भी मान्य नहीं होगा और लाइसेंसी की मौत के साथ ही लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।

अब सीधे होगी एफआईआर

नए नियमों में अनियमितताएं पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। स्टॉक में बड़ी गड़बड़ी मिलने पर सुरक्षा राशि जब्त करने, लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने तक की कार्रवाई की जा सकेगी। लाइसेंस एक बार जारी होने के बाद तब तक वैध रहेगा, जब तक उसे सस्पेंड या रद्द नहीं कर दिया जाता।

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तकनीक से निगरानी

इन सबके साथ ही राशन वितरण में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने तकनीक के इस्तेमाल को भी अनिवार्य किया है। सभी उचित मूल्य की दुकानों पर ई-पीओएस मशीन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्टॉक की रियल-टाइम ऑनलाइन रिपोर्टिंग व सभी जरूरी सूचनाएं प्रदर्शित करनी होंगी।

शिव कुमार गर्ग, अध्यक्ष, दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ, ''कोरोना काल के दौरान राशन डीलर्स ने दुकानें खोल कर देश की सेवा की थी, जिसके चलते करीब 20 दुकानदारों की कोरोना के चलते मौत भी हुई थी। उन्हें इनाम देने के बदले सरकार ने कानून बना दिया। इस पर विचार होना चाहिए।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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