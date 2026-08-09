दिल्ली सरकार ने अब राजधानी में राशन की दुकानें चलाने के लिए नियम और शर्तों कई तरह के नए बदलाव कर दिए हैं। इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाले मिलने वाले लाइसेंस की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। साथ ही 70 साल की उम्र के बाद भी राशन की दुकान नहीं चला सकेंगे।

राजन शर्मा, नई दिल्ली राजधानी दिल्ली में अब 70 साल की आयु पूरी करने के बाद कोई भी व्यक्ति उचित मूल्य (राशन) की दुकान नहीं चला सकेगा। दिल्ली सरकार ने राजधानी की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए दिल्ली निर्दिष्ट वस्तुएं (वितरण विनियमन) आदेश 2026 लागू कर दिया है।

इसके साथ ही वर्ष 1981 से लागू पुरानी व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है। नए नियमों में राशन दुकानों के लाइसेंस, पात्रता, चयन प्रक्रिया, निगरानी और कार्रवाई के लिए पहली बार कई विस्तृत और सख्त प्रावधान किए गए हैं।

पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाले लाइसेंस की व्यवस्था खत्म नए आदेश के मुताबिक, राशन दुकान का लाइसेंस लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष तय की गई है। महिलाओं और पूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी। अब नए लाइसेंस के लिए कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले लाइसेंस के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास थी। आवेदक भारतीय नागरिक और उसी राजस्व जिले का निवासी होना चाहिए। हालांकि, चयनित आवेदक केवल उस महीने के अंतिम दिन तक ही दुकान चला सकेगा, जिसमें उसकी आयु 70 वर्ष पूरी होगी। इसके बाद उसे राशन दुकान संचालित करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं अब पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाला लाइसेंस भी मान्य नहीं होगा और लाइसेंसी की मौत के साथ ही लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।

अब सीधे होगी एफआईआर नए नियमों में अनियमितताएं पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। स्टॉक में बड़ी गड़बड़ी मिलने पर सुरक्षा राशि जब्त करने, लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने तक की कार्रवाई की जा सकेगी। लाइसेंस एक बार जारी होने के बाद तब तक वैध रहेगा, जब तक उसे सस्पेंड या रद्द नहीं कर दिया जाता।

तकनीक से निगरानी इन सबके साथ ही राशन वितरण में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने तकनीक के इस्तेमाल को भी अनिवार्य किया है। सभी उचित मूल्य की दुकानों पर ई-पीओएस मशीन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्टॉक की रियल-टाइम ऑनलाइन रिपोर्टिंग व सभी जरूरी सूचनाएं प्रदर्शित करनी होंगी।