NCR में 20 हजार परिवारों का सरकारी राशन हो सकता है बंद, जानिए क्या है इसकी वजह

संक्षेप: दिल्ली से सटे गुरुग्राम के 20 हजार और परिवारों का सरकारी राशन बंद हो सकता है। हरियाणा सरकार नए नियमों के तहत पात्रता की फिर से जांच कर रही है। इससे अब ऐसे परिवार जो पात्र नहीं होने पर भी सरकारी राशन का लाभ ले रहे हैं, उनका सूची से नाम कट सकता है।

इसका मुख्य कारण जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक है, उन्हें राशन नहीं मिलेगा। इसमें सरकारी नौकरी या पेंशन मिलना या फिर लगातार छह महीने तक राशन नहीं लेना भी शामिल है। राशन कार्ड को हरियाणा के परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) से लिंक किया जा रहा है। जिसमें कार्ड धारकों की वार्षिक आय अधिक होने पर राशन बंद किए जा रहे हैं।

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक विभाग के अनुसार, गुरुग्राम में सितंबर 2024 में कुल 191249 राशन कार्ड धारक थे। वर्ष 2025 में सितंबर से नवंबर तक 36 हजार कार्ड पर राशन बंद कर दिया गया है। एक कार्ड के एक यूनिट पर पांच किलो राशन और एक कार्ड पर दो किलोग्राम सरसो तेल और एक किलो चीनी शामिल है। अब 220 राशन डिपो पर 122792 कार्ड हैं। जिसमें एएवाई के 18711 और बीपीएल के 104081 कार्ड धारक हैं।

विभाग ने की ये तैयारी विभाग के अनुसार, हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र को राशन कार्ड से जोड़ा जा रहा है। जिसमें बीपीएल परिवारों की सालाना आय 1.80 लाख और एएवाई की 1.20 लाख से अधिक आय है, तो वि सरकारी राशन के पात्र नहीं हैं। जिन परिवारों के किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी या पेंशन मिलती है, वे फ्री राशन के लाभ से बाहर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई परिवार लगातार छह महीने तक राशन की दुकान से अनाज नहीं लेता है, तो उनका लाभ स्थायी रूप से बंद हो सकता है। सभी राशन कार्ड परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड से लिंक हो रहे हैं। इससे अब जब जो पात्र नहीं होंगे उनका नाम सूची से हट जाएगा।