गुरुग्राम में सभी राशन डिपो पर जनवरी से नई POS मशीनों से मिलेगा राशन, CCTV कैमरे भी लगेंगे
राशन डिपो पर होने वाले फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए नई पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें लगाई जाएंगी। गुरुग्राम जिले में 220 राशन डिपो हैं, जिनसे 1.22 लाख कार्ड धारकों को हर माह राशन वितरित किया जाता है।
राशन डिपो पर होने वाले फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए नई पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें लगाई जाएंगी। गुरुग्राम जिले में 220 राशन डिपो हैं, जिनसे 1.22 लाख कार्ड धारकों को हर माह राशन वितरित किया जाता है। नए साल में गुरुग्राम के सभी राशन डिपो पर नई पीओएस मशीनें लगाकर राशन बांटा जाएगा। साथ ही सभी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी फैसला किया गया है।
इन मशीनों में फेस रीडिंग, ई-तौल की सुविधा के नए फीचर जोड़े गए हैं। इससे साढ़े चार लाख एएवाई और बीपीएल कार्ड धारकों को निर्धारित राशन मिलेगा। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक विभाग के अनुसार राशन डिपो पर चलने वाली 2जी मशीनों का किराया महीने का 1250 रुपये था, जो अब प्रति मशीन के हिसाब से सरकार ने तय किया है।
अब प्रति कार्ड धारक पर 3.25 रुपये किराया सरकार देगी। नई 5जी मशीनें फिंगरप्रिंट स्कैनर और आइरिस स्कैनर से लैस होंगी। इन मशीनों से राशन कार्ड धारकों का फिंगरप्रिंट, आंखों की पुतलियों और चेहरे की पहचान कर ई-केवाईसी व राशन बांटा जाएगा। डिपो होल्डरों के राशन वितरण में फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।
इन लाभार्थियों को मिलता है राशन
एएवाई (अंत्योदय अन्न योजना) कार्ड धारक को को हर माह 35 किलो अनाज (चावल और गेहूं) मिलता है। बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड वालों को पांच किलो गेहूं, दो किलो सरसों का तेल, एक किलो चीनी मिलती है।
राशन डिपो पर सीसीटीवी भी लगेंगे
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से राशन डिपो को हाईटैक करने के लिए हर राशन डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया गया है। इसकी शुरूआत पंचकूला से की गई है। यहां दो राशन डिपो पर अभी तक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। यदि यहां प्रोजेक्ट सफल रहता है तो पूरे प्रदेश के जिलों में सीसीटीवी लगाना शुरू करेगा।
नरेश कुमार, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, ''नई मशीनों से डिपो धारकों के साथ ही उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। सरकार ने मंजूरी दे दी है और अगले महीने से सभी डिपो धारकों के पास मशीनें पहुंचने की उम्मीद है।''