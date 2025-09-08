Ration Dealer acquitted by Delhi court after door to door investigation exposed officers घर-घर जाकर हुई जांच से खुली अफसरों की पोल, दिल्ली कोर्ट ने राशन दुकानदार को किया बरी, Ncr Hindi News - Hindustan
Ration Dealer acquitted by Delhi court after door to door investigation exposed officers

घर-घर जाकर हुई जांच से खुली अफसरों की पोल, दिल्ली कोर्ट ने राशन दुकानदार को किया बरी

दिल्ली में एक राशन दुकानदार के खिलाफ दर्ज मामले में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। घर-घर जाकर हुई जांच में अधिकारियों की पोल खुलने के बाद द्वारका जिला अदालत ने राशन दुकान मालिक सत्य नारायण अग्रवाल को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज मामले में बरी कर दिया है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। निखिल पाठकMon, 8 Sep 2025 06:32 AM
अदालत ने पाया कि विभागीय निरीक्षण टीम की रिपोर्ट में खामियां थीं। साथ ही घर-घर जाकर की गई जांच तथा कार्डधारकों की गवाही से यह साबित हो गया कि आरोप उचित नहीं थे। अदालत ने कहा कि जांच में दुकान के स्टॉक की हर बोरी नहीं तौली गई। केवल एक बोरी तौलकर शेष का आकलन औसत आधार पर कर दिया, जो नियमों के अनुरूप नहीं है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर की अदालत ने आदेश में कहा कि औसत से की गई तौल और बिना ठोस सबूत की रिपोर्ट पर आपराधिक मुकदमा नहीं टिक सकता।

सस्पेंड कर दिया था लाइसेंस : मामला जनवरी 2017 का है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने विकासपुरी स्थित एफपीएस-7353 (मैसर्स जगदंबा स्टोर) पर छापा मारा था। अधिकारियों का दावा था कि दुकान के स्टॉक में लगभग सात क्विंटल का अंतर मिला। टीम ने यह भी आरोप लगाया कि कैश मेमो पर लाभार्थियों के हस्ताक्षर नहीं थे। साथ ही दुकान का नोटिस बोर्ड विभागीय निर्देशों के अनुरूप भरा नहीं गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर दुकान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया।

सबसे बड़ा खुलासा विभाग की ओर से घर-घर जाकर हुई जांच में हुआ। 29 में से 28 कार्डधारकों ने अधिकारियों को स्पष्ट बताया कि उन्हें सत्य नारायण अग्रवाल की दुकान से पूरा राशन मिला था। यहां तक कि एक लाभार्थी महिला ने अदालत में गवाही देकर भी इसकी पुष्टि की। इसी जांच के आधार पर विभाग ने लाइसेंस निलंबन का आदेश वापस ले लिया।

सिर्फ एक बोरी का वजन कर औसत निकाला

अदालत में मामला पूरी तरह पलट गया। गवाहों ने खुद स्वीकार किया कि निरीक्षण के दौरान टीम ने हर बोरी का वजन करने के बजाय केवल एक बोरी तौली और बाकी का औसत मान लिया, जबकि गोदाम में रखे वजन मेमो में हर बोरी का सटीक वर्णन दर्ज था, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया।