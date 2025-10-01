rate fix for multistory parking of gurugram nagar nigam गुरुग्राम नगर निगम की बहुमंजिला पार्किंग के रेट तय किए, 10 रुपए से शुरुआत, Ncr Hindi News - Hindustan
गुरुग्राम नगर निगम द्वारा सदर बाजार में निर्मित बहुमंजिला पार्किंग के लिए नई दरें निर्धारित कर दी गई हैं। वाहनों से घंटे के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। इसकी शुरुआत 10 रुपये से होगी। इस पार्किंग के संचालन की जिम्मेदारी अगले पांच वर्षों के लिए एक निजी एजेंसी को सौंपी जाएगी।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/गुरुग्रामWed, 1 Oct 2025 09:18 AM
गुरुग्राम नगर निगम द्वारा सदर बाजार में निर्मित बहुमंजिला पार्किंग के लिए नई दरें निर्धारित कर दी गई हैं। वाहनों से घंटे के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। इसकी शुरुआत 10 रुपये से होगी। इस पार्किंग के संचालन की जिम्मेदारी अगले पांच वर्षों के लिए एक निजी एजेंसी को सौंपी जाएगी। निगम ने इस संबंध में मुख्यालय को प्रस्ताव भेज दिया है।

यह पार्किंग हरियाणा प्रदेश की ऐसी पहली पार्किंग होगी जहां व्यवस्थित तरीके से शुल्क लिया जाएगा और जिसका प्रबंधन निजी हाथों में होगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग से प्रस्ताव को अनुमति मिलते ही निगम की तरफ से इसको लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद निजी एजेंसी निगम को सालाना कितना आय करके देगी, उसी के हिसाब से एजेंसी को यह बहुमंजिला पार्किंग के रखरखाव और संचालन का काम सौंपा जाएगा।

सबसे खास बात यह रहेगी कि संचालन व रखरखाव दोनों ही काम एक ही एजेंसी को सौंपा जाएगा। निगम अधिकारियों का दावा है कि अक्तूबर माह के अंत तक पार्किंग को आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा।

बता दें कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा सदर बाजार में अपनी पहली बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा किए हुए छह माह से अधिक का समय बीत गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने, इसका रखरखाव निजी एजेंसी को सौंपने आदि को लेकर पार्किंग शुरू करने में विलंब हो रहा है। निगम कमान सराय में भी एक अस्थायी पार्किंग बनाएगा। इससे वाहन चालकों को अपने वाहन खड़े करने की सुविधा मिल सकेगी।

मुख्य अभियंता विजय ढाका ने कहा कि बहुमंजिला पार्किंग को निजी एजेंसी को सौंपने के लिए निगम ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय को भेज दिया है। अनुमति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद है कि अक्तूबर के अंत तक इसको शुरू कर दिया जाए। ,

पार्किंग शुल्क की नई दरें निर्धारित

नगर निगम ने दोपहिया, चारपहिया वाहनों और ऑटो-रिक्शा/एलसीवी (हल्के वाणिज्यिक वाहन) के लिए नई पार्किंग शुल्क दरें जारी कर दी हैं। ये दरें अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेंगी। हर तीन साल बाद इनमें संशोधन होगा।

कार/जीप/वैन के लिए रेट (रुपए में)

1 घंटे से कम 20 से 30

1 से 2 घंटे 40 से 50

2 से 4 घंटे 60 से 70

4 से 6 घंटे 80 से 100

6 घंटे से ऊपर 100 से 120

मासिक पास 1750 से 2000

दोपहिया वाहन

1 घंटे से कम 10 से 20

1 से 2 घंटे 20 से 30

2 से 4 घंटे 30 से 40

4 से 6 घंटे 40 से 50

6 घंटे से ऊपर 50 से 70

मासिक पास 550 से 600

ऑटो रिक्शा के लिए दरें (पहले 3 वर्ष)

2 घंटे तक 60

5 घंटे तक 90

5 से 10 घंटे 200

10 से 24 घंटे 300