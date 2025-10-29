राष्ट्रपति का घर बना ‘राष्ट्र घर’, 2024 में ही 20 लाख लोगों ने किया भ्रमण; पहली बार हुआ ऐसा

संक्षेप: अब राष्ट्रपति भवन सिर्फ देश के सर्वोच्च पद का निवास नहीं, बल्कि ‘राष्ट्र का घर’ बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहल के बाद अब पहले से कहीं ज्यादा लोग राष्ट्रपति भवन का दौरा कर रहे हैं। 2024 में राष्ट्रपति भवन देखने आने वालों की संख्या बढ़कर 20.5 लाख तक पहुंच गई।

अब राष्ट्रपति भवन सिर्फ देश के सर्वोच्च पद का निवास नहीं, बल्कि ‘राष्ट्र का घर’ बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहल के बाद अब पहले से कहीं ज्यादा लोग राष्ट्रपति भवन का दौरा कर रहे हैं। कोविड से पहले जहां हर साल करीब 7 लाख लोग राष्ट्रपति भवन देखने आते थे, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 20.5 लाख तक पहुंच गई। यानी राष्ट्रपति भवन अब सचमुच ‘जनता का भवन’ बन गया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल में पहली बार देश के तीनों राष्ट्रपति आवास हैदराबाद, देहरादून और शिमला आम जनता के लिए खोले गए हैं। राष्ट्रपति भवन की ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली को सरल किया गया है।

हैदराबाद में पूरे साल खुला रहता है राष्ट्रपति निलयम : हैदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम, जो पहले जनवरी में सिर्फ 15 दिन जनता के लिए खुलता था, अब पूरे साल खुला रहता है। 97 एकड़ में फैले इस परिसर को कभी राष्ट्रपति का सर्दियों का निवास कहा जाता था। यह केवल उस दौरान बंद रहता है जब राष्ट्रपति स्वयं वहां मौजूद होती हैं।

राष्ट्रपति निकेतन पहली बार आम जनता के लिए खुला : देहरादून में स्थित राष्ट्रपति निकेतन को इस साल जून 2024 में पहली बार जनता के लिए खोला गया। यहां 132 एकड़ में फैला राष्ट्रपति उद्यान भी है, जिसे अगले साल जुलाई 2025 से एक सार्वजनिक पार्क के रूप में आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी चल रही है। ब्रिटिश शासन के दौरान यह परिसर 1838 में बनाया गया था। तब यहां दिल्ली के वायसराय के घोड़े और ऊंट गर्मियों से बचाने के लिए भेजे जाते थे। लेकिन 186 सालों तक आम जनता को यहां प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यह परिसर तीन हिस्सों में बंटा है, राष्ट्रपति निकेतन, राष्ट्रपति उद्यान और राष्ट्रपति तपोवन।

शिमला में 1850 में बना था राष्ट्रपति निवास : शिमला में स्थित राष्ट्रपति निवास अप्रैल 2023 से जनता के लिए खुला है। यह कभी राष्ट्रपति का गर्मियों का निवास हुआ करता था। यह भवन 1850 में बनाया गया था और अब 175 साल पुराना हो चुका है।