जनता के लिए इस दिन से खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान; जानें टिकट-टाइमिंग से लेकर सबकुछ

राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान इस बार 3 फरवरी से आम जनता के लिए खुलने जा रहा है, जो 31 मार्च 2026 तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान को पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, जो राष्ट्रपति भवन परिसर में 15 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। मूल रूप से इसमें ईस्ट लॉन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन शामिल थे।

क्या टाइमिंग, किस दिन बंद पिकनिक और सैर-सपाटे के शौकीन लोग हफ्ते में 6 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अमृत उद्यान घूमने जा सकते हैं। विजिटर्स के लिए यहां लास्ट एंट्री 5.15 बजे तक ही होगी। उद्यान सोमवार को बंद रहेगा, जो रखरखाव का दिन है और 4 मार्च को होली के दिन भी यह बंद रहेगा।

यहां कर सकेंगे बुकिंग राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सभी विजिटर्स के लिए गार्डन में एंट्री और इसकी बुकिंग पूरी तरह से फ्री है। बुकिंग राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/ पर की जा सकती है। वहीं, बिना प्री-बुकिंग के आने वाले वॉक-इन विजिटर्स के लिए एंट्री पॉइंट के पास सेल्फ-सर्विस विजिटर्स रजिस्ट्रेशन कियोस्क उपलब्ध होंगे।

कौन सा होगा नजदीकी मेट्रो स्टेशन सभी विजिटर्स के लिए एंट्री और एग्जिट राष्ट्रपति एस्टेट के गेट नंबर 35 से होगा, जो नॉर्थ एवेन्यू और राष्ट्रपति भवन के पास है। विजिटर्स की सुविधा के लिए, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक हर 30 मिनट में सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक शटल बस सेवा उपलब्ध होगी। शटल बसों को 'अमृत उद्यान के लिए शटल सेवा' बैनर से पहचाना जा सकता है।

विजिटर्स के लिए कई तरह की सेवाएं उपलब्ध यहां विजिटर्स के लिए कई तरह की सर्विसेज उपबब्ध हैं, जिनमें यादगार चीजों की दुकानें, एक फूड कोर्ट, सुविधा के लिए व्हीलचेयर, पार्किंग और भी बहुत कुछ शामिल है, जिससे की यात्रा को और भी रोमांचक और यादगार बनाया जा सके।

इस बार अमृत उद्यान में आने वाले लोग बैबलिंग ब्रूक देख सकेंगे, जिसमें एक घुमावदार धारा, मूर्तियों वाले फव्वारे, पत्थर के रास्ते और एक रिफ्लेक्टिंग पूल शामिल है।