दिल्ली-NCR में देर रात क्यों चमक उठा आसमान, क्या थी वह तेज रोशनी की लकीर

दिल्ली-एनसीआर के लोगों को शुक्रवार रात आसमान में एक तेज रोशनी दिखी। कुछ ही पलों के लिए रोशनी की यह तेज रेखा दूर तक पसर गई, जिसे देखकर लोग अचंभित हो गए तो कई लोग डर भी गए।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 08:32 AM
दिल्ली-एनसीआर के लोगों को शुक्रवार रात आसमान में एक तेज रोशनी दिखी। कुछ ही पलों के लिए रोशनी की यह तेज रेखा दूर तक पसर गई, जिसे देखकर लोग अचंभित हो गए तो कई लोग डर भी गए। असल में यह एक उल्कापिंड था, जिसे कुछ लोगों ने अपने कैमरों में भी कैद किया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

चमचमाती रोशनी की लकीर एक जगह से शुरू होकर काफी दूर तक फैलती दिखी। माना जा रहा है कि उल्कापिंड हवा में ही टूटकर बिखर गया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम से अलीगढ़ तक कई शहरों से यह नजारा दिखा। कई लोगों ने इस नजारे को कैमरे में कैद करके अपने अनुभव साझा किए हैं।

जल्द ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। आग जैसी चमकदार लकीर छोड़ते हुए उल्कापिंड आगे बढ़ा और फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखर गया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसके वीडियो शेयर करते हुए इसकी तुलना 'टूटते तारे के विस्फोट' से की। बहुत से लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था।

विशेषज्ञों का कहना है कि संभवत: यह एक ‘बोलाइड’ थी। बोलाइड उल्कापिंड का वह प्रकार है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर तीव्र घर्षण और गर्मी के कारण टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। हवा में ही इसके टुकड़े-टुकड़े हो जाने की वजह से जमीन पर किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं है।