रविवार को दिल्ली में होगा रैपर 'एकॉन' का लाइव कॉन्सर्ट, इन रास्तों के प्रयोग से बचें

Sat, 8 Nov 2025 10:43 PMRatan Gupta हिन्दुस्तान टीम, अमित झा, नई दिल्ली
नई दिल्ली में अमेरिकी रैपर और गायक एकॉन द्वारा लाइव कॉन्सर्ट रविवार शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसके चलते जेएलएन स्टेडियम के आसपास यातायात प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारियों को इस शो में करीब 10,000 लोगों के आने की उम्मीद है। इसलिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से यह अपील की है कि आसपास के इलाकों में भीड़भाड़ और डायवर्जन रहेगा, लिहाजा इन मार्गों का इस्तेमाल करने से बचें।

स्टेडियम में इस गेट से होगी एंट्री

ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, दर्शकों को स्टेडियम के गेट संख्या 13 और 14 से प्रवेश की अनुमति होगी। आगंतुकों के वाहनों के लिए गेट संख्या 7 से 9 और स्कोप कॉम्प्लेक्स दिल्ली नगर निगम पार्किंग क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसे कार्यक्रम आयोजकों द्वारा बुक किया गया है।

इन मार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री बैन

रविवार को शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक जेएलएन स्टेडियम रेड लाइट से लेकर पूरे बी.पी. मार्ग तक भारी वाहनों (एचटीवी) की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। ताकि, यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। इस दौरान यात्रियों को बी.पी. मार्ग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स रोड, जेएलएन स्टेडियम के आसपास के इलाके और आने-जाने वाले रास्तों से बचने की सलाह दी गई है।

पुलिस ने कहा कि अपेक्षित भीड़ को प्रबंधित करने और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि इस दौरान "दिल्ली पुलिस, एम्बुलेंस और दमकल विभाग सहित सभी आपातकालीन वाहनों को उन सड़कों पर बिना किसी रोक-टोक के जाने की अनुमति होगी।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में कहा गया है कि "मोटर चालकों और आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे स्टेडियम के आसपास भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और भीड़ से बचने के लिए इन मार्गों से दूरी बनाएं। इस दौरान प्रमुख मार्गों पर यातायात कर्मियों की तैनाती की जाएगी और यात्रियों से असुविधा से बचने के लिए जमीनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है।

