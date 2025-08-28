Rapido sign MoU with Gurugram University students will get special discount on Rapido bike ride in Delhi NCR Rapido Student Discount : छात्रों को रैपिडो की राइड पर मिलेगी 25% की छूट, कहां व कैसे उठाएं लाभ, Ncr Hindi News - Hindustan
Rapido Student Discount : छात्रों को रैपिडो की राइड पर मिलेगी 25% की छूट, कहां व कैसे उठाएं लाभ

छात्रों को अब रैपिडो की बाइक सेवा के उपयोग पर 25% की विशेष छूट मिलेगी। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी (जीयू) ने छात्रों को किफायती और सुरक्षित परिवहन सुविधा देने के लिए बुधवार को रैपिडो के साथ साझेदारी की है। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामThu, 28 Aug 2025 08:25 AM
गुरुग्राम यूनिवर्सिटी (जीयू) के छात्रों को अब रैपिडो की बाइक सेवा के उपयोग पर 25% की विशेष छूट मिलेगी। जीयू ने छात्रों को किफायती और सुरक्षित परिवहन सुविधा देने के लिए बुधवार को रैपिडो के साथ साझेदारी की है। जीयू के सभी छात्र अब यूनिवर्सिटी से दिल्ली-एनसीआर के किसी भी स्थान तक आने-जाने के लिए रैपिडो की बाइक सेवा का उपयोग कर 25% की विशेष छूट का लाभ उठा सकेंगे।

जीयू के कुलगुरु प्रो. संजय कौशिक ने बताया कि यह सुविधा छात्रों को समय पर और सुरक्षित ढंग से विश्वविद्यालय आने-जाने में मदद करेगी। छात्रों के खर्चों में भी कमी लाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास छात्रों को सुरक्षित, किफायती और समयबद्ध परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना किसी असुविधा के अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें।

कुलगुरु ने कहा कि छात्रों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए रैपिडो द्वारा दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ेगा और फिर अपना यूनिवर्सिटी का आईकार्ड अपलोड करना होगा। इसके बाद उन्हें एक प्रोमो कोड प्राप्त होगा। राइड बुक करते समय प्राप्त प्रोमो कोड दर्ज करें। भुगतान के समय ऑटोमैटिक रूप से 25% छूट लागू हो जाएगी। कुलगुरु ने कहा कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में यूजी, पीजी से लेकर विभिन्न कोर्स में आठ से दस हजार छात्र-छात्राएं शिक्षा ले रहीं है।

जीयू में नए छात्रों की कक्षाएं शुरू

जीयू में नए छात्रों की क्लासेस शुरू हो गई हैं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉ. संजय कौशिक ने कहा कि इस नए शैक्षणिक सत्र में आने वाले हर छात्र को लक्ष्य हासिल करने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञा, लक्ष्य के प्रति समर्पण तथा अनुशासन बेहद जरूरी है। लक्ष्य तय करने का कड़ी मेहनत ही वो आधार है जो जीवन तथा करियर सफलता का रास्ता प्रशस्त करता है। यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए कार्य करता है। शिक्षा के महत्व के बारे में को मोटीवेट किया और दृढ निश्चय के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहा।