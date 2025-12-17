Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsRapido bike rider crushed to death by truck in Delhi
सवारी लेने निकला था, लेकिन… दिल्ली में रैपिडो बाइक चालक की मौत, छिन गया घर का सहारा

सवारी लेने निकला था, लेकिन… दिल्ली में रैपिडो बाइक चालक की मौत, छिन गया घर का सहारा

संक्षेप:

हादसे में मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके जांच कर रही है। आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर पुलिस आरोपी ट्रक चालक व ट्रक की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

Dec 17, 2025 10:01 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश पांडेय, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

नई दिल्ली के खजूरी खास इलाके में मंगलवार रात अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने एक रैपिडो बाइक चालक को कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके जांच कर रही है। आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर पुलिस आरोपी ट्रक चालक व ट्रक की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 29 वर्षीय हिमांशु के रूप में हुई है। वह अपनी मां, पत्नी और छोटे भाई के साथ डी -3/423 नन्द नगरी में रहता था। बड़ा बेटा होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधो पर थी। वह रेपिडो बाइक चलाने के साथ प्राइवेट कंपनी में काम भी करता था।

मंगलवार शाम करीब 4.30 बजे वह रेपिडो बाइक लेकर यात्री लेने के लिए निकला था। वह अंकुर विहार के पास चमन पार्क में अपनी सुसराल पहुंच गया, वहां से वापस लौटते समय जब वह खजूरी पुस्ते पर रिजर्व पुलिस बल लाइन के पास पहुंचे, तभी किसी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मारते हाय बुरी तरह कुचल दिया।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे जग प्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार तड़के पुलिस ने पहचान के बाद परिजनों को सूचित किया तो परिजन आनन फानन में थाने पहुंचे। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi Accident
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।