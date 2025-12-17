सवारी लेने निकला था, लेकिन… दिल्ली में रैपिडो बाइक चालक की मौत, छिन गया घर का सहारा
नई दिल्ली के खजूरी खास इलाके में मंगलवार रात अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने एक रैपिडो बाइक चालक को कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके जांच कर रही है। आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर पुलिस आरोपी ट्रक चालक व ट्रक की पहचान करने की कोशिश कर रही है।
मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 29 वर्षीय हिमांशु के रूप में हुई है। वह अपनी मां, पत्नी और छोटे भाई के साथ डी -3/423 नन्द नगरी में रहता था। बड़ा बेटा होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधो पर थी। वह रेपिडो बाइक चलाने के साथ प्राइवेट कंपनी में काम भी करता था।
मंगलवार शाम करीब 4.30 बजे वह रेपिडो बाइक लेकर यात्री लेने के लिए निकला था। वह अंकुर विहार के पास चमन पार्क में अपनी सुसराल पहुंच गया, वहां से वापस लौटते समय जब वह खजूरी पुस्ते पर रिजर्व पुलिस बल लाइन के पास पहुंचे, तभी किसी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मारते हाय बुरी तरह कुचल दिया।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे जग प्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार तड़के पुलिस ने पहचान के बाद परिजनों को सूचित किया तो परिजन आनन फानन में थाने पहुंचे। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।