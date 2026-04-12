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शादी का झांसा देकर रेप किया, मारपीट भी की; नोएडा में बैंक कर्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप

Apr 12, 2026 10:34 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा में बैंक कर्मी युवती ने इटावा निवासी ठेकेदार पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए सेक्टर-113 थाने में शिकायत दी है। शिकायत करने पर युवती को आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है।

शादी का झांसा देकर रेप किया, मारपीट भी की; नोएडा में बैंक कर्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप

नोएडा में बैंक कर्मी युवती ने इटावा निवासी ठेकेदार पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए सेक्टर-113 थाने में शिकायत दी है। शिकायत करने पर युवती को आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस मामले में पुलिस जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि वह सेक्टर-76 स्थित एक सोसाइटी में रहती है। करीब ढाई साल पहले युवती की बातचीत इटावा निवासी ठेकेदार से इंस्टाग्राम पर हुई।

बातचीत जल्द ही प्यार में बदल गई। ठेकेदार ने युवती ने शादी का वादा कर लिया। इस दौरान उसने युवती को अपने परिवार के लोगों से भी मिलवाया। युवती का आरोप है कि ठेकेदार ने उसके भरोसे का फायदा उठाकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसी साल युवती को जब पता चला कि ठेकेदार ने किसी अन्य युवती के साथ दुबई में सगाई कर ली है तो वह हैरान रह गई। उसने जब इस संबंध में ठेकेदार से जानकारी चाही तो वह आनाकानी करने लगा।

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फ्लैट पर पहुंच कर मारपीट

विरोध करने पर इसी साल 26 फरवरी को आरोपी लड़की के फ्लैट पर पहुंचा और उसके साथ मारपीट की। उसने लड़की से रिश्ता खत्म करने की धमकी भी दी। जिस समय युवती के साथ मारपीट हुई आरोपी शराब के नशे में था। आरोपी ने युवती को धमकी दी कि अगर उसकी शादी में उसने बाधा डाली और वह और उसका छोटा भाई गंभीर परिणाम भुगतेगा। घटना के बाद लड़की ने 13 मार्च को सर्फाबाद चौकी में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

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मामले को लेकर बीते महीने जब युवती थाने पहुंची तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने तीन दिन में सबूत जुटाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया । युवती का कहना है कि जांच में देरी के कारण सीसीटीवी फुटेज समेत घटना से संबंधित कई अहम साक्ष्य नष्ट हो चुके हैं। दावा है कि आरोपी के पिता की इटावा-मैनपुरी क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ रखते हैं और एक राजनीतिक पार्टी से भी आरोपी का परिवार जुड़ा हुआ है। इस संबंध में युवती ने डीसीपी महिला सुरक्षा से भी शिकायत की है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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