शादी का झांसा देकर रेप किया, मारपीट भी की; नोएडा में बैंक कर्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप
नोएडा में बैंक कर्मी युवती ने इटावा निवासी ठेकेदार पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए सेक्टर-113 थाने में शिकायत दी है। शिकायत करने पर युवती को आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है।
नोएडा में बैंक कर्मी युवती ने इटावा निवासी ठेकेदार पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए सेक्टर-113 थाने में शिकायत दी है। शिकायत करने पर युवती को आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस मामले में पुलिस जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि वह सेक्टर-76 स्थित एक सोसाइटी में रहती है। करीब ढाई साल पहले युवती की बातचीत इटावा निवासी ठेकेदार से इंस्टाग्राम पर हुई।
बातचीत जल्द ही प्यार में बदल गई। ठेकेदार ने युवती ने शादी का वादा कर लिया। इस दौरान उसने युवती को अपने परिवार के लोगों से भी मिलवाया। युवती का आरोप है कि ठेकेदार ने उसके भरोसे का फायदा उठाकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसी साल युवती को जब पता चला कि ठेकेदार ने किसी अन्य युवती के साथ दुबई में सगाई कर ली है तो वह हैरान रह गई। उसने जब इस संबंध में ठेकेदार से जानकारी चाही तो वह आनाकानी करने लगा।
फ्लैट पर पहुंच कर मारपीट
विरोध करने पर इसी साल 26 फरवरी को आरोपी लड़की के फ्लैट पर पहुंचा और उसके साथ मारपीट की। उसने लड़की से रिश्ता खत्म करने की धमकी भी दी। जिस समय युवती के साथ मारपीट हुई आरोपी शराब के नशे में था। आरोपी ने युवती को धमकी दी कि अगर उसकी शादी में उसने बाधा डाली और वह और उसका छोटा भाई गंभीर परिणाम भुगतेगा। घटना के बाद लड़की ने 13 मार्च को सर्फाबाद चौकी में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।
मामले को लेकर बीते महीने जब युवती थाने पहुंची तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने तीन दिन में सबूत जुटाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया । युवती का कहना है कि जांच में देरी के कारण सीसीटीवी फुटेज समेत घटना से संबंधित कई अहम साक्ष्य नष्ट हो चुके हैं। दावा है कि आरोपी के पिता की इटावा-मैनपुरी क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ रखते हैं और एक राजनीतिक पार्टी से भी आरोपी का परिवार जुड़ा हुआ है। इस संबंध में युवती ने डीसीपी महिला सुरक्षा से भी शिकायत की है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें