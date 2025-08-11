rape with woman and her daughter son committed suicide in ghaziabad मां और बहन के साथ हो रहा था रेप, लड़के ने दे दी जान; गाजियाबाद में इस परिवार पर कितना जुल्म, Ncr Hindi News - Hindustan
गाजियाबाद मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां मां और 13 साल की बहन के साथ रेप से आहत होकर एक लड़के ने खुदकुशी कर ली।

Sudhir Jha हिन्दुस्तान, गाजियाबादMon, 11 Aug 2025 10:09 AM
गाजियाबाद मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां मां और 13 साल की बहन के साथ रेप से आहत होकर एक लड़के ने खुदकुशी कर ली। आरोपी इतने पर ही नहीं रुका और परिवार पर लगातार जुल्म करता रहा। अब मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है।

गोविंदपुरम क्षेत्र में रहने वाली महिला का कहना है कि वर्ष 2015 में उनके पति की मौत हो गई थी। वह एक बेटे और तीन बेटियों के साथ रहती थीं। उनके पड़ोस में लक्ष्मण नाम का व्यक्ति रहता था। लक्ष्मण ने उनके बेटे को काम सिखाने के जरिए उनसे बातचीत करने की कोशिश की। कुछ समय बाद बेटा रोजाना करीब ढाई हजार रुपये कमाने लगा, लेकिन लक्ष्मण उससे सारी रकम ले लेता था। बेटा विरोध करने लगा तो लक्ष्मण मारपीट करके उसे रकम छीनने लगा।

महिला के मुताबिक शादी का झांसा देकर लक्ष्मण उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगा। बाद में वह उनकी बेटी संग भी रेप करने लगा। आरोप है कि 2 दिसंबर 2024 को जब वह काम करके घर लौटी तो उनकी बीच वाली 13 वर्षीय बेटी लिपटकर रोने लगी। पूछने पर बताया कि लक्ष्मण ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।

11 जनवरी 2025 को इकलौता बेटा घर पहुंचा तो लक्ष्मण उनकी बीच वाली बेटी के साथ गलत हरकत कर रहा था। विरोध करने पर लक्ष्मण ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोप है कि बहन के साथ दुष्कर्म और आरोपी द्वारा मारपीट करने से आहत होकर उनके इकलौते बेटे ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

अब बेटी का अपहरण कर लिया

इस घटना के बाद लक्ष्मण घर छोड़कर भाग गया। 5 महीने बाद उसने अचानक से फोन किया। फोन बीच वाली बेटी ने उठाया तो वह उसे झगड़ने लगा। उसने बेटी को भी भाई की तरह आत्महत्या करने के लिए उकसाया। महिला का कहना है कि चार जुलाई 2025 की रात करीब एक बजे लक्ष्मण अपने भाई लखन, लखन की बेटी मुस्कान, भाई वीरु और जीजा राहुल के उनके घर पर आया और उनके बीच वाली बेटी को जबरन अपने साथ ले गया। इसके अलावा 16 जुलाई 2025 को लक्ष्मण ने बेटी को वापस करने की एवज में मकान छोड़ने की बात कही। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस आयुक्त को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। एसीपी कविनगर भास्कर वर्मा का कहना है कि मधुबन बापूधाम थाने में चार लोगों के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।