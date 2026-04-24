दोस्त की पत्नी से भी किया रेप, कई लड़कियों से थे संबंध; IRS की बेटी के हत्यारे राहुल पर कई बड़े खुलासे
दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में आईआरएस की बेटी मर्डर केस में आरोपी को लेकर बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। दिल्ली आने से पहले उसने एक महिला से रेप किया था।
दिल्ली के कैलाश हिल्स में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या और दुष्कर्म के आरोपी राहुल मीणा ने दिल्ली आने से पहले अलवर में अपने दोस्त की पत्नी से भी रेप किया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अलवर पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है और पूछताछ पूरी होने के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की तैयारी है। वहां उसके खिलाफ दुष्कर्म और चोरी की धाराओं में मामला दर्ज है।
रेप के बाद पहुंचा था दिल्ली
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 21 अप्रैल को राहुल अपने दोस्त के साथ शादी में गया था। रात में उसने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और दोस्त की बाइक लेकर उसके घर लौट आया। वहां उसने दोस्त की पत्नी से रेप किया और फरार हो गया। इसके बाद वह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पहुंचा, जहां एक एंबुलेंस को रुकवाकर उसमें बैठकर दिल्ली आ गया। दिल्ली पहुंचने पर उसने बहाने से उतरकर चालक को बिना पैसे दिए फरार हो गया। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के कई लड़कियों से संबंध थे।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संघर्ष के सबूत
आईआरएस अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की हत्या गला घोंटकर किए जाने का खुलासा पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, युवती ने हमले के दौरान बचाव के लिए कड़ा संघर्ष किया, जिसके कारण उसके शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए। दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि अंतिम रिपोर्ट के बाद ही होगी।
एम्स के फॉरेंसिक विभाग प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता ने बताया कि वारदात के बाद युवती को फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। एम्स में हुए पोस्टमार्टम में बाहरी जांच के दौरान दोनों बाजुओं, हाथों और पैरों पर खरोंच व रगड़ के निशान मिले, जो संघर्ष का संकेत देते हैं। चेहरे पर गहरे घाव और नाक की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया, जो किसी भारी वस्तु से हमले की ओर इशारा करता है।
दम घुटने से जान गई
आंतरिक जांच में गर्दन की मांसपेशियों में रक्तस्राव और थायरॉयड कार्टिलेज में फ्रैक्चर मिला, जबकि हायोइड हड्डी सुरक्षित पाई गई। शरीर के आंतरिक अंगों में रक्त का जमाव दम घुटने से मौत की पुष्टि करता है। फॉरेंसिक जांच के लिए विसरा, खून, नाखूनों के नमूने और स्वैब सुरक्षित कर लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही यौन हमले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर