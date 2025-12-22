दोस्त बन कार में दुष्कर्म, गंदे फोटो-वीडियो से ब्लैकमेल; गाजियाबाद में 10वीं की छात्रा हुई प्रेग्नेंट
गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अश्लील फोटो और वीडियो के जरिये ब्लैकमेल कर आरोपी ने छात्रा का कई बार शारीरिक शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
विजयनगर थानाक्षेत्र में रहने वाली महिला का कहना है कि उनकी 16 वर्षीय बेटी पास के ही एक स्कूल में दसवीं कक्षा की छात्रा है। पिछले कुछ दिनों से उनकी बेटी का वजन लगातार बढ़ रहा था। उन्होंने पूछा तो बेटी ने तबीयत खराब होने की बात कही, जिसके बाद वह उसे जिला एमएमजी अस्पताल लेकर गईं। वहां डॉक्टरों ने खून की जांच कराई और बताया कि बेटी के हार्मोस असंतुलित हो रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि बेटी को दवाई खिलाते रहो, जिससे उसका वजन कम हो जाएगा।
महिला के मुताबिक, बीते 11 दिसंबर को वह अपनी बहन के घर गई हुई थीं। वहां बेटी के पेट में दर्द होने लगा। उनकी बहन बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई तो पता चला कि वह गर्भवती है।
महिला के मुताबिक, बेटी से इस बारे में पूछने पर वह रोने लगी। उसने बताया कि उसके स्कूल के पास मयंक उर्फ ऋतिक नाम का लड़का शुरुआत में उससे फोन पर बात करता था। एक दिन उसने झांसे में लेकर गाड़ी के अंदर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए।
महिला के मुताबिक, बेटी ने बताया कि उसके अश्लील फोटो और वीडियो दिखाकर मयंक उसे ब्लैकमेल करने लगा। किसी को बताने पर वह फोटो और वीडियो स्कूल के बच्चों में वायरल करने की धमकी देता था। घटना के संबंध में महिला ने 18 दिसंबर को विजयनगर थाने में शिकायत दी थी। कार्यवाहक एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि केस दर्ज कर मयंक उर्फ ऋतिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।