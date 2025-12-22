Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsRape in car blackmail by obscene photos videos class 10th student become pregnant in Ghaziabad
दोस्त बन कार में दुष्कर्म, गंदे फोटो-वीडियो से ब्लैकमेल; गाजियाबाद में 10वीं की छात्रा हुई प्रेग्नेंट

दोस्त बन कार में दुष्कर्म, गंदे फोटो-वीडियो से ब्लैकमेल; गाजियाबाद में 10वीं की छात्रा हुई प्रेग्नेंट

संक्षेप:

गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अश्लील फोटो और वीडियो के जरिये ब्लैकमेल कर आरोपी ने छात्रा का कई बार शारीरिक शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हो गई।  

Dec 22, 2025 04:15 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अश्लील फोटो और वीडियो के जरिये ब्लैकमेल कर आरोपी ने छात्रा का कई बार शारीरिक शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

विजयनगर थानाक्षेत्र में रहने वाली महिला का कहना है कि उनकी 16 वर्षीय बेटी पास के ही एक स्कूल में दसवीं कक्षा की छात्रा है। पिछले कुछ दिनों से उनकी बेटी का वजन लगातार बढ़ रहा था। उन्होंने पूछा तो बेटी ने तबीयत खराब होने की बात कही, जिसके बाद वह उसे जिला एमएमजी अस्पताल लेकर गईं। वहां डॉक्टरों ने खून की जांच कराई और बताया कि बेटी के हार्मोस असंतुलित हो रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि बेटी को दवाई खिलाते रहो, जिससे उसका वजन कम हो जाएगा।

महिला के मुताबिक, बीते 11 दिसंबर को वह अपनी बहन के घर गई हुई थीं। वहां बेटी के पेट में दर्द होने लगा। उनकी बहन बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई तो पता चला कि वह गर्भवती है।

महिला के मुताबिक, बेटी से इस बारे में पूछने पर वह रोने लगी। उसने बताया कि उसके स्कूल के पास मयंक उर्फ ऋतिक नाम का लड़का शुरुआत में उससे फोन पर बात करता था। एक दिन उसने झांसे में लेकर गाड़ी के अंदर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए।

महिला के मुताबिक, बेटी ने बताया कि उसके अश्लील फोटो और वीडियो दिखाकर मयंक उसे ब्लैकमेल करने लगा। किसी को बताने पर वह फोटो और वीडियो स्कूल के बच्चों में वायरल करने की धमकी देता था। घटना के संबंध में महिला ने 18 दिसंबर को विजयनगर थाने में शिकायत दी थी। कार्यवाहक एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि केस दर्ज कर मयंक उर्फ ऋतिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
