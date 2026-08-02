'जंतर-मंतर पर पंचर-चाबी बनाने वाले ज्यादा थे', छात्र आंदोलन पर BJP नेता रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान
भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने जंतर-मंतर पर हुए NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन में छात्रों से ज्यादा 'पंचर और चाबी बनाने वाले' लोग थे। जानिए उन्होंने क्या कहा और पूरा मामला क्या है।
भाजपा नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने जंतर-मंतर पर हुए NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन को लेकर विवादित बयान दिया है। तुगलकाबाद एमबी रोड पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा- प्रदर्शन में छात्रों से ज्यादा “पंचर और चाबी बनाने वाले” लोग मौजूद थे। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को गालियां देने वाले युवाओं पर भी निशाना साधा। उनके इस बयान को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
जंतर-मंतर पर पंचर लगाने वाले ज्यादा थे
पूर्व सांसद ने अपने भाषण के आखिरी में जंतर-मंतर पर हुए प्रोटेस्ट को लेकर कहा- “देश की आबादी इतनी ज्यादा है कि बरगलाकर-बहलाकर 20-50 हजार बच्चों को ले जाया गया। बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां ज्यादा थे। ताला लगाने वाले वहां ज्यादा थे।” अपनी बात को फिर दोहराते हुए कहा- “पंचर लगाने वालों को तो आप मालूम ही है, वो वहां ज्यादा थे और छात्र कम थे।”
पंचर लगाने वालों की औलादें मोदी जी के बारे में…
इसके बाद पीएम मोदी पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा- “आपको जानकारी देना चाहता हूं क्या भारत की बेटी और भारत का बेटा मोदी जी के बारे में और भारत के बारे में इस तरह की बातें कर सकता है। वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी। पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे, जो मोदी जी के बारे में इस तरह की बातें कर रहे थे।”
पीएम मोदी ने प्रदर्शन को लेकर क्या कहा था?
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जुलाई की रात इंस्टाग्राम लाइव के दौरान जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। पीएम मोदी ने कहा था कि उन्हें और उनकी दिवंगत मां को भी गालियां दी गईं, लेकिन उन्होंने ऐसे युवाओं को माफ करने की बात कही।
NEET पेपर लीक को लेकर हुआ था प्रदर्शन
NEET पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष और विभिन्न संगठनों की ओर से लंबे समय से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। इसी कड़ी में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 'चलो संसद' मार्च निकाला गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई थी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उठी थी मांग
NEET पेपर लीक विवाद के बाद विपक्ष लगातार तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था। बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं, सरकार ने मामले में कार्रवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के 47 कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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