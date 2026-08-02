'जवान होते-होते 58 साल का बुड्ढा होने जा रहा, अब वह...' राहुल गांधी पर रमेश बिधूड़ी का तंज
Ramesh Bidhuri on Rahul Gandhi: भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि 'जवान होते-होते 58 साल का बुड्ढा होने जा रहा है।' उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान, NEET आंदोलन और जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर भी कई विवादित बयान दिए।
Ramesh Bidhuri on Rahul Gandhi: भाजपा नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। तुगलकाबाद एमबी रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी को बचपन से प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाया गया था, लेकिन अब वह कभी इस पद तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी दौरान उन्होंने छात्र आंदोलन, तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर भी कई विवादित टिप्पणियां कीं।
‘चांदी की चम्मच लेकर आए, PM बनने का सपना दिखाया गया’
रमेश बिधूड़ी ने कहा, “धर्मेंद्र प्रधान हमारे मंत्री इनको चुभने लगे थे। इन्हें लगने लगा कि उनके नेतृत्व में जो शिक्षा नीति आई है, अगर वह Gen Z तक पहुंच गई तो राहुल गांधी का सपना खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी चांदी की चम्मच लेकर आए थे। बचपन से उन्हें सिखाया गया कि एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनोगे।”
‘जवान होते-होते 58 साल का बुड्ढा होने जा रहा…’
अपने संबोधन में बिधूड़ी ने आगे कहा, “लेकिन वह जवान होते-होते 58 साल का बुड्ढा होने जा रहा है। तीन साल बाद रिटायरमेंट की उम्र हो जाएगी। वह प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। इसलिए डर की वजह से देशद्रोही हरकतें करवाई जा रही हैं।”
छात्र आंदोलन और जंतर-मंतर प्रदर्शन पर भी बिगड़े बोल
रमेश बिधूड़ी ने NEET पेपर लीक के विरोध में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि वहां Gen Z के नाम पर ‘देशद्रोही लोग’ बैठे थे। बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में छात्रों से ज्यादा “पंचर लगाने वाले और ताला-चाबी बनाने वाले” लोग मौजूद थे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि NEET परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों के लिए अन्य परीक्षाओं और करियर के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते, तो आत्महत्या जैसी घटनाओं में कमी आ सकती थी।
क्या है पूरा मामला?
NEET पेपर लीक को लेकर विपक्ष और विभिन्न संगठनों की ओर से लंबे समय से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और 'चलो संसद' मार्च आयोजित किया गया था। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई थी। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा था कि कुछ लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने ऐसे युवाओं को माफ करने की बात कही थी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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