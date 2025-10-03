रामानुजन कॉलेज के प्रिंसिपल निलंबन पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला, लगी अंतरिम रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने रामानुजन कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रसाल सिंह के निलंबन को प्रक्रियागत खामियों के चलते अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया है, क्योंकि उन्हें पक्ष रखने का मौका नहीं मिला और जांच से पहले निलंबन को अनुचित माना गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रसाल सिंह के निलंबन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तीन महिला शिक्षकों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद प्रोफेसर सिंह के निलंबन को कोर्ट ने अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में निष्पक्षता और प्रक्रियात्मक खामियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

आरोपों का साये में निलंबन, कोर्ट ने जताई आपत्ति दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि प्रोफेसर रसाल सिंह को निलंबन से पहले अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने माना कि यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों की जांच का जिम्मा आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का है, लेकिन निलंबन का आदेश उप-रजिस्ट्रार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर जारी किया गया, जो अनुचित है।

जस्टिस दत्ता ने अपने आदेश में कहा, 'प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि आरोपों की जांच से पहले ही प्रोफेसर सिंह का निलंबन अनुचित है और यह आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को कमजोर करता है।' कोर्ट ने 23 सितंबर को जारी निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और अगली सुनवाई तक इसे स्थगित कर दिया।

आईसीसी को सौंपी गई जिम्मेदारी कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में कोई अंतरिम कदम, जैसे निलंबन या अन्य प्रतिबंध, केवल आईसीसी ही तय कर सकती है। जस्टिस दत्ता ने आईसीसी को निर्देश दिया कि वह इस मामले की त्वरित जांच करे और जल्द से जल्द निर्णय ले। साथ ही कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि यदि आवश्यक हो, तो शिकायतकर्ताओं के हित में उचित सुरक्षात्मक आदेश पारित किए जाएं।

प्रक्रियात्मक खामियां उजागर हाई कोर्ट ने जोर देकर कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-रजिस्ट्रार द्वारा गठित समिति का गठन ही अनुचित था, क्योंकि यौन उत्पीड़न के मामलों में केवल आईसीसी को ही जांच का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि उप-रजिस्ट्रार की समिति ने अपने जून 2023 के रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से प्रोफेसर सिंह के निलंबन की सिफारिश नहीं की थी। फिर भी विश्वविद्यालय ने बिना सुनवाई के निलंबन का आदेश जारी कर दिया, जो प्रक्रियात्मक रूप से गलत था।

प्रोफेसर सिंह का पक्ष प्रोफेसर रसाल सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल का शैक्षणिक करियर शानदार रहा है और उनकी सेवा का रिकॉर्ड बेदाग है। उन्होंने दावा किया कि यह निलंबन कुछ निहित स्वार्थों के कारण व्यक्तिगत दुर्भावना का नतीजा है। लूथरा ने कहा कि प्रोफेसर सिंह के खिलाफ शिकायतें बदनीयती से प्रेरित हैं और इसे साजिश का हिस्सा बताया।