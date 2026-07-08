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राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर कांग्रेस नेता- मंदिर में दें ही नहीं पैसा-सोना

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कांग्रेस नेता उदित राज ने सवाल उठाया कि भगवान सबको देते हैं तो उन्हें भक्त पैसा और नकदी क्यों चढ़ाएं। उन्होंने सलाह दी कि भगवान को फूल-माला ही चढ़ानी चाहिए। 

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर कांग्रेस नेता- मंदिर में दें ही नहीं पैसा-सोना

राम मंदिर में कथित तौर पर हुई चढ़ावा चोरी की जांच के बीच इस पर राजनीति भी तेज है। विपक्षी पार्टियां भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर हमलवार हैं और प्रबंधन में विपलता का आरोप लगा रही हैं। इस बीच कांग्रेस के एक नेता ने इसे 'डकैती' करार देते हुए एक समाधान सुझाया और सलाह दी है कि नकदी या सोना-चांदी चढ़ाने की बजाय सिर्फ फूल-माला चढ़ाया जाए। पूर्व सांसद उदित राज ने सवाल उठाया कि भक्त भगवान को देने वाले कौन हैं?

कभी भाजपा के टिकट पर दिल्ली से लोकसभा सांसद रहे उदित राज चाहते हैं कि मंदिरों में भक्त पैसा और सोना ना चढ़ाएं। उन्होंने इसे चढ़ावा चोरी का समाधान बताया। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'राम मंदिर में जो डकैती हुई, उसका समाधान निकाला जा सकता है। जिसकी जहां आस्था हो, उस पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। आस्था के अनुसार भगवान कण-कण में हैं और वे सबको देते हैं। यदि यह सही है तो भक्त उन्हें देने वाले कौन होते हैं? वे तो स्वयं उनसे मांगने जाते हैं। फिर नगद, सोना, चांदी आदि चढ़ाने के बजाय केवल फूल-माला ही क्यों नहीं चढ़ाते? राम मंदिर के प्रबंधन को स्वयं ऐसी अपील करनी चाहिए।'

बहुजन आस्था मानें, पैसा शिक्षा में लगाएं: उदित राज

दलित नेता उदित राज ने बहुजनों से अपील की कि वे अपना पैसा शिक्षा में लगाएं। उन्होंने कहा, 'मैं बहुजनों से अपील करूंगा कि उनकी जहां भी आस्था हो, वे उसे मानें, लेकिन अपना पैसा और धन शिक्षा, अधिकारों की लड़ाई, सामाजिक न्याय के साहित्य और ज्ञान-विज्ञान पर खर्च करें। हालांकि, बुद्ध, फुले, शाहू, पेरियार, अंबेडकर और कबीर को मानने वालों की आस्था मान-सम्मान और आत्मसम्मान की प्राप्ति में है। इससे न केवल उनका विकास होगा, बल्कि देश भी तरक्की करेगा।' उदित राज ने हाल ही में चंपत राय को भी जेल भेजने की मांग की। उन्होंने कहा, 'चंपत राय लूटकर चंपत हो गए। यह सजा नहीं, बल्कि मजा है। धन वापस कराया जाए, उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए और उन्हें तुरंत जेल भेजा जाए।'

कांग्रेस पार्टी ने की नए ट्रस्ट की मांग

कांग्रेस ने राम मंदिर में चढ़ावा में चोरी को करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर विश्वासघात बताते हुए मांग की है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग कर संतों-धर्माचार्यों को शामिल करते हुए नया ट्रस्ट बनाया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी जांच पर जनता को भरोसा नहीं है इसलिए स्वतंत्र एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच कराई जानी चाहिए। उनका कहना था कि राम मंदिर के लिए मिले दान का पूरा हिसाब सार्वजनिक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ें। उन्होंने कहा कि यदि ट्रस्ट की बैठक में इस पूरे मामले को केवल 'लापरवाही' बताया जा रहा है तो फिर प्राथमिकी, एसआईटी जांच और गिरफ्तारियों की आवश्यकता क्यों पड़ी।

Sudhir Jha

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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