राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 8 के खिलाफ FIR को क्यों AAP बताने लगी 'केजरीवाल का असर'
आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी को लेकर दर्ज हुए एफआईआर को अरविंद केजरीवाल का असर बताया है। पार्टी का कहना है कि जिस केजरीवाल अयोध्या पहुंचे उसी दिन एफआईआर दर्ज की गई।
राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और गड़बड़ी मामले में पुलिस ने गुरुवार को 8 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई को 'केजरीवाल का असर' बताया है।
दरअसल, गुरुवार को ही आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने शुक्रवार को राम मंदिर में दर्शन की घोषणा की थी। जिस दिन केजरीवाल अयोध्या गए उसी दिन एफआईआर भी हुई तो आम आदमी पार्टी ने इसे केजरीवाल का असर बताया। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने लिखा, 'केजरीवाल का असर। जिस दिन केजरीवाल अयोध्या पहुंचे, बीजेपी सरकार ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एफआईआर दर्ज की।' दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, 'राम मंदिर में लूट की जानकारी होने के बाद भी ईडी पार्टी एफआईआर दर्ज करने और जांच से आनाकानी कर रही थी। सरकार बिना किसी कानूनी आधार के दिखावटी एसआईटी बना रही थी। यह सिर्फ मीडिया में दिखावा करने जैसा था।'
चंदा चोरों की लंका में भगदड़: सिसोदिया
अरविंद केजरीवाल के दाएं हाथ और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल के रामनगरी अयोध्या पहुंचते ही चंदा चोरों की लंका में भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा, 'अयोध्यापुरी में चढ़ावा चोरों ने अपनी ही सोने की लंका खड़ी कर रखी थी। लेकिन जैसे ही हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे, चंदा चोरों की लंका हिलने लगी। जो सरकार अब तक सिर्फ एसआईटी-एसआईटी खेलकर एफआईआर तक नहीं दर्ज कर रही थी उसे आनन-फानन में FIR दर्ज करनी पड़ी। अभी तो रावण की सेना के चंद सिपाहियों के नाम आए हैं, हनुमान जी का ऐसा प्रकोप बरसेगा कि रावण के दसों चहरे भी सामने आएंगे।'
किनके खिलाफ एफआईआर
एफआईआर में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला और करुणेश पांडेय को आरोपी बनाया गया है। बता दें कि एफआईआर में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव का नाम शामिल नहीं किया गया है। एफआईआर केवल एसआईटी की प्रारंभिक जांच में सामने आए आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305, 306, 316(5) और 317(4), 317(5), 61, धारा 3(5) व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 13(1) ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। विशेष जांच दल (एसआईटी) की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
13 जून को बनी थी एसआईटी
बता दें कि 13 जून को ट्रस्ट की अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। 15 जून को एसआईटी ने जांच शुरू की। मंगलवार को एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी थी। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद से यह प्रकरण लगातार चर्चा में बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप