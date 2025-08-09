दिल्ली-NCR में रक्षाबंधन पर मौसम का ग्रहण! जलभराव और ट्रैफिक जाम, जानें कब रुकेगी बारिश

Delhi Rainfall Red Alert: दिल्ली-NCR में रक्षाबंधन पर बारिश ने उत्साह पर पानी फेरा। जलभराव और ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग का रेड अलर्ट, दिनभर बारिश की संभावना है।

दिल्ली-एनसीआर में रक्षाबंधन का त्योहार इस बार बारिश के रंग में रंगा है, लेकिन ये रंग कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया। सुबह से ही झमाझम बारिश ने दिल्लीवालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां भाई-बहन के प्यार का ये पर्व खुशियां बांटने वाला होता है, वहीं सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों का उत्साह थोड़ा फीका कर दिया। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

जलभराव ने रोकी रफ्तार दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मंडी हाउस, आनंद विहार, लक्ष्मी नगर से लेकर नोएडा और फरीदाबाद तक, हर जगह सड़कें तालाब बन चुकी हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी लेकर निकलीं, लेकिन पानी भरी सड़कों ने उनकी राह में रोड़े अटका दिए। बारिश ने ट्रैफिक को भी पूरी तरह ठप कर दिया। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा रोड और फरीदाबाद के कई मुख्य मार्गों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं।

मौसम विभाग का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सुबह 9:45 तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है और पूरे दिन रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि, बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि लोग जरूरी काम के लिए ही घर से निकलें और सावधानी बरतें।

कितने बजे तक कितनी बारिश? प्राइवेट वेदर एजेंसी एक्यू वेदर के मुताबिक आज दिनभर बारिश का दौर जारी रहेगा