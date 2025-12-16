गाजियाबाद की विशेष अदालत में राकेश टिकैत समेत 36 पर आरोप तय, क्या है मामला?
किसान नेता राकेश टिकैत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने 11 साल पुराने एक मामले में राकेश टिकैत समेत 36 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला? इस रिपोर्ट में जानें…
किसान नेता राकेश टिकैत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने 11 साल पुराने एक मामले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, विधायक और पूर्व विधायकों समेत 36 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने मामले में विधिवत मुकदमे की कार्यवाही शुरू करने के आदेश दिए हैं। माना जा रहा है कि अब राकेश टिकैत समेत अन्य के खिलाफ इस मामले की नियमित सुनवाई होगी।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए निशांत मान की अदालत में सभी आरोपी पेश हुए। इनमें भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, पूर्व विधायक सुदेश शर्मा, पूर्व मंत्री दलवीर सिंह, पूर्व विधायक वीरपाल राठी, पूर्व विधायक भगवती प्रसाद के साथ ही रालोद से जुड़े अमरजीत सिंह, अजय पाल सहित अन्य शामिल रहे। यह मामला वर्ष 2014 का है।
आरोप है कि किसानों, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह की दिल्ली स्थित कोठी खाली कराए जाने के विरोध में मुरादनगर गंगनहर पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था।
इसके बाद मुरादनगर थाने में 36 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। करीब एक दशक से अधिक समय से विचाराधीन इस मामले में अब गाजियाबाद जिले की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय कर दिए हैं। न्यायालय ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दो जनवरी की तारीख नियत की है। अब मामले में नियमित रूप से सुनवाई की जाएगी।