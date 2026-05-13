'मैं कवि थोड़ी हूं जो राज्यसभा सीट के लिए चाटुकारिता करूंगा', अवध ओझा के निशाने पर कौन
दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमा चुके अवध ओझा एक बार फिर से चर्चा में हैं। अवध ओझा ने कवि कुमार विश्वास पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें भी राज्यसभा चाहिए, लेकिन वो इसके लिए चाटुकारिता नहीं कर सकते हैं।
साल 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को टिकट दिया। इन चुनावों में पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ने वाले अवध ओझा की हार। हार के कुछ दिनों बाद ही ओझा ने राजनीति से सन्यास लेने की बात कही। लेकिन सन्यास के बाद भी अवध ओझा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई है। हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान अवध ओझा ने कहा कि राज्यसभा की सीट उन्हें भी चाहिए, लेकिन वो चाटुकारिता नहीं कर सकते हैं।
'मैं कवि नहीं जो चाटुकारिता करूं'
अवध ओझा ने पॉडकास्ट में हल्के मूड में बात करते हुए तंज कसते हुए कहा कि उन्हें राज्यसभा की सीट चाहिए, लेकिन वो इसके लिए चाटुकारिता नहीं कर सकते हैं। अवध ओझा का तंज दरअसल आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास की तरफ था। पॉडकास्ट में बात करते हुए अवध ओझा ने कहा कि उन्होंने सक्रिय राजनीति ना करने का फैसला किया है, लेकिन अगर राज्यसभा सीट दी जाएगी तो वो ले लेंगे। ओझा ने कहा कि वो राज्यसभा सीट तो चाहते हैं, लेकिन इसके लिए चाटुकारिता नहीं करेंगे।
बता दें कि कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना के बाद जब पहली बार पार्टी ने चुनाव लड़ा तो दिल्ली में सरकार बनाई। हालांकि, कुछ सालों के बाद कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अरविंद केजरीवाल के साथ अपने कई साथियों पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े विरोधियों में से एक हो गए। इसके बाद कुमार विश्वास पर आरोप लगने लगा कि वो राज्यसभा जाना चाहते थे और आम आदमी पार्टी ने उन्हें नहीं भेजा तो पार्टी छोड़ दिए।
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