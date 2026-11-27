जो कुछ बचा है, वह भी खत्म हो जाएगा- परिसीमन बिल को लेकर कपिल सिब्बल ने जताई दो बड़ी आशंकाएं
सिब्बल ने खुद को भविष्यवक्ता बताते हुए इस बिल को लेकर एक अन्य आशंका भी जताई और कहा कि 'लंबे समय में यह व्यवस्था एक तानाशाही शासन में बदल जाएगी, जहां पर फैसले पूरी तरह से कार्यपालिका की मनमर्जी से लिए जाएंगे।'
राज्य सभा सांसद और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे परिसीमन बिल को लेकर दो बड़ी आशंकाएं जताई हैं। उनका कहना है कि अगर 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता है, तो भारत में जो बचा-खुचा लोकतंत्र है, वह भी खत्म हो जाएगा और आगे का रास्ता तानाशाही वाली सरकार की ओर ले जाएगा, जहां पर सारे फैसले कार्यपालिका की मनमानी से लिए जाएंगे। साथ ही सिब्बल ने संसद के भी नाममात्र के रहने और अदालती नियुक्तियां भी उन्हीं की पसंद से होने की बात कही और इस बात को नोट करके रख लेने की सलाह भी दी।
इस बारे में पीटीआई से बात करते हुए पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा, 'मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से ही उन्होंने इस देश के संवैधानिक ढांचे को खत्म करने का मन बना लिया था। इसकी शुरुआत साल 2014 में हो गई थी।' उन्होंने कहा, 'वहीं अब 30 नवंबर 2026 को अगर 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता है, तो भारत में जितना भी लोकतंत्र बचा हुआ है, वह भी खत्म हो जाएगा।'
'लोकतंत्र के लिए विनाशकारी क्षण'
आगे उन्होंने इस बिल को लोकतंत्र के लिए बेहद विनाशकारी क्षण बताते हुए कहा कि आगे का रास्ता संविधान में बदलाव की ओर ले जाएगा और आगे चलकर यह व्यवस्था एक तानाशाही शासन में बदल जाएगी। उन्होंने कहा, 'आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जो संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक विनाशकारी क्षण है।' उन्होंने कहा, ‘30 नवंबर को, जब यह संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाएगा, तो आगे का रास्ता सीधे तौर पर संविधान में बदलाव की ओर ले जाएगा।’
एक भविष्यवाणी की, लिखकर नोट करने को कहा
सिब्बल ने एक अन्य आशंका जताते हुए कहा कि 'लंबे समय में यह व्यवस्था एक तानाशाही शासन में बदल जाएगी, जहां पर फैसले पूरी तरह से कार्यपालिका की मनमर्जी से लिए जाएंगे।' आगे उन्होंने अपनी ओर से भविष्यवाणी करते हुए कहा कि, 'अगर संसद बची भी, तो वह महज नाममात्र की रह जाएगी, और अदालतों में नियुक्तियां भी उनकी पसंद के हिसाब से होंगी। यह मेरी भविष्यवाणी है, इसे आज ही नोट कर लीजिए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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