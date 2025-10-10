rajputana rifles headquarter ring road bailey bridge work traffic diversion दिल्लीवाले ध्यान दें! लंबे इंतजार के बाद बन रहा बेली ब्रिज, रिंग रोड पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्लीवाले ध्यान दें! लंबे इंतजार के बाद बन रहा बेली ब्रिज, रिंग रोड पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्ट

राजपूताना राइफल्स मुख्यालय के पास रिंग रोड पर बेली ब्रिज बनाने का काम 11 से 14 अक्टूबर तक रात में चलेगा, जिसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने धौला कुआं और नारायणा के बीच सड़क को बारी-बारी से बंद कर वैकल्पिक रास्तों से ट्रैफिक डायवर्ट करने की योजना बनाई है।

Anubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्सFri, 10 Oct 2025 11:34 AM
दिल्ली की रिंग रोड पर राजपूताना राइफल्स मुख्यालय के पास सालों से इंतजार हो रहा बेली ब्रिज अब हकीकत बनने जा रहा है। इस वीकेंड से इसका निर्माण शुरू होने वाला है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे पूरा करने के लिए रात के समय सड़क बंद करने और ट्रैफिक डायवर्जन की योजना बनाई है। यह ब्रिज न सिर्फ सैनिकों की जिंदगी आसान करेगा, बल्कि दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर एक नई राह बनाएगा।

रातों-रात तैयार होगा ब्रिज

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि बेली ब्रिज के निर्माण का आखिरी चरण शुरू हो चुका है। ब्रिज के सपोर्टिंग पिलर पहले ही तैयार हो चुके हैं और अब प्री-फैब्रिकेटेड स्टील के हिस्सों को जोड़ा जाएगा। यह काम चार रातों में पूरा होगा, जिसमें हर रात करीब 8 घंटे तक रिंग रोड का एक हिस्सा बंद रहेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि दिन के समय ट्रैफिक पर ज्यादा असर न पड़े।

कब और कहां होगा ट्रैफिक डायवर्जन?

  • 11 से 14 अक्टूबर तक रिंग रोड पर धौला कुआं और नारायणा के बीच ट्रैफिक पर कुछ पाबंदियां रहेंगी।
  • 11 और 13 अक्टूबर: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक धौला कुआं से नारायणा की ओर जाने वाला रास्ता बंद रहेगा।
  • 12 और 14 अक्टूबर: नारायणा से धौला कुआं की ओर जाने वाली सड़क बंद होगी।

इस दौरान वाहनों को वैकल्पिक रास्तों पर डायवर्ट किया जाएगा। धौला कुआं से नारायणा जाने वाले वाहन वंदे मातरम मार्ग (नारायणा या पंजाबी बाग की ओर) या स्टेशन रोड (जनकपुरी या जेल रोड की ओर) से जा सकेंगे। वहीं, नारायणा से धौला कुआं जाने वाले वाहनों के लिए बारार स्क्वायर और नारायणा के पास यू-टर्न बंद रहेंगे। हालांकि, बारार स्क्वायर पर यू-टर्न कुछ समय के लिए खुला रह सकता है, यह स्थिति पर निर्भर करेगा। वैकल्पिक रास्ते के तौर पर वाहन कृप्पा मार्ग से बाएं मुड़कर धौला कुआं की ओर जा सकेंगे।

ट्रैफिक को संभालने की पूरी तैयारी

ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन रूट्स पर अतिरिक्त कर्मियों को तैनात करने का फैसला किया है ताकि ट्रैफिक का प्रवाह सुचारू रहे। अधिकारियों का कहना है कि रात के समय कम ट्रैफिक होने की वजह से ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।

सैनिकों की मुश्किल होगी आसान

यह बेली ब्रिज रिंग रोड पर पिलर 60 और 62 के बीच, राजपूताना राइफल्स मुख्यालय के ठीक सामने बनाया जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण पूरा होने में करीब 32 घंटे लगेंगे, जो चार रातों में बंटे होंगे। हर तरफ का काम 8-9 घंटे में पूरा होगा।

यह ब्रिज हजारों सैनिकों के लिए वरदान साबित होगा, जो अभी इस व्यस्त सड़क को पार करने में खासी दिक्कतों का सामना करते हैं। मई 2025 में हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि राजपूताना राइफल्स के सैनिकों को एक बदबूदार और बारिश में उफनते नाले को पार करना पड़ता है। बारिश के मौसम में यह नाला पूरी तरह भर जाता है, जिससे सैनिकों को या तो घुटनों तक पानी में उतरना पड़ता है या 2.5 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है।

कोर्ट ने लिया था संज्ञान

हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया और संबंधित विभागों को तुरंत समाधान निकालने का निर्देश दिया। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने कोर्ट को बताया कि स्थायी फुट ओवरब्रिज बनाने में कम से कम एक साल लगेगा। इसके बाद कोर्ट ने बेली ब्रिज को तत्काल समाधान के तौर पर बनाने का सुझाव दिया।

यह बेली ब्रिज न सिर्फ सैनिकों के लिए, बल्कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी राहत लेकर आएगा। यह एक अस्थायी लेकिन जरूरी कदम है, जो दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर सुरक्षित आवागमन को बढ़ावा देगा।