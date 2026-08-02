दिल्ली में 3 मंजिला मकान की शाफ्ट में लगी आग, ऐसे बचाई गई महिलाओं और मासूम की जान
Rajouri Garden Fire: दिल्ली के राजौरी गार्डन में तीन मंजिला मकान की शाफ्ट में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने साड़ी की मदद से दो महिलाओं और तीन साल की बच्ची को सुरक्षित बचाया। दमकल की पांच गाड़ियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
Rajouri Garden Fire: दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में रविवार शाम तीन मंजिला मकान की शाफ्ट में आग लग गई। आग तेजी से तीनों मंजिलों तक फैल गई, जिससे घर में मौजूद लोग फंस गए। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ और साहस से दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही दूसरी मंजिल पर फंसी दो महिलाओं और तीन वर्षीय बच्ची को साड़ी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल की पांच गाड़ियों की मदद से कर्मचारियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
दमकल की 5 गाड़ियां तैनात
दमकल विभाग के प्रवक्ता राजेंद्र अटवाल ने बताया रविवार शाम करीब 4:10 बजे जे-127ए, राजौरी गार्डन स्थित तीन मंजिला मकान में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। हरि नगर थाना पुलिस भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई।
साड़ी की मदद से लोगों को बचाया
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही मकान में धुआं भर गया, जिससे दूसरी मंजिल पर मौजूद 62 वर्षीय महिला, 32 वर्षीय महिला और तीन साल की बच्ची बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आसपास के लोगों ने बिना समय गंवाए साड़ी की मदद से तीनों को सुरक्षित नीचे उतार लिया। इसके कुछ ही देर बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।
मकान के इस हिस्से में लगी थी आग
दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शाम 4:30 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आग मकान की शाफ्ट में लगी थी, जहां काफी मात्रा में कचरा जमा था। इसी वजह से आग और धुआं तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गया।
आग पर पाया काबू, जांच जारी
करीब 300 गज में बने इस तीन मंजिला मकान में आग से कुछ सामान को नुकसान पहुंचा है, लेकिन समय रहते लोगों को सुरक्षित निकाल लेने से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस और दमकल विभाग यह भी पता लगा रहे हैं कि शाफ्ट में आग किस वजह से लगी और क्या इसमें किसी तरह की लापरवाही रही।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें