गुड न्यूज! गाजियाबाद के इस इलाके में दूर होगा जाम, दिल्ली आने-जाने वालों को होती है दिक्कत

जीडीए राजनगर एक्सटेंशन के लाखों निवासियों को जाम से राहत दिलाने के लिए जोनल प्लान की आउटर रिंग रोड को 45 मीटर की जगह अब 60 मीटर चौड़ी बनाएगा, जिसके सर्वे का काम पूरा हो चुका है।

राजनगर एक्सटेंशन से जाम की समस्या दूर करने की तैयारी की जा रही है। यहां के जोनल प्लान की आउटर रिंग रोड को अब 60 मीटर चौड़ी बनाया जाएगा। पहले यह 45 मीटर चौड़ी प्रस्तावित थी।

राजनगर एक्सटेंशन में 65 सोसाइटी हैं, जिनमें डेढ़ लाख से अधिक आबादी रहती हैं। साथ ही एलिवेटेड रोड के जरिये दिल्ली जाने वाले ज्यादातर वाहन राजनगर एक्सटेंशन से ही होकर गुजरते हैं। इसमें मुख्य रूप से मुरादनगर, मोदीनगर और मेरठ से आने वाले वाहन शामिल हैं। इस कारण राजनगर एक्सटेंशन में सुबह शाम जाम की समस्या बनी रहती है। इसे दूर करने के लिए जीडीए यहां के जोनल प्लान की आउट रिंग रोड व अन्य मार्गों को विकसित करने में जुटा है। इसमें मुख्य रूप से राजनगर एक्सटेंशन के गोल चक्कर से बंधा रोड, सिटी फॉरेस्ट होते हुए लगभग तीन किलोमीटर व उससे लगी सात किलो मीटर की आउटर रिंग रोड को आने वाले समय में 45 मीटर की जगह 60 मीटर चौड़ी की जाएगी। इसका सर्वे हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट अगले एक सप्ताह तक तैयार हो जाएगी। इस मार्ग के चौड़ा होने से वाहन चालकों को फायदा होगा। साथ ही जाम की समस्या भी दूर होगी। वहीं, हरनंदीपुरम योजना को भी इसका फायदा मिलेगा। यहां की सड़कों को विकसित करने के लिए नगरीय अवस्थापना निधि से करीब 60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

ये सड़के भी होंगी तैयार राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में एके चिल्ड्रन सोसाइटी के सामने 18 मीटर चौड़ी मार्ग का निर्माण कार्य होगा। साथ ही जीडी गोयनका स्कूल से स्टेडियम को जोड़ने वाली आउटर रिंग रोड तक रोड के सुदृढीकरण का कार्य, अजनारा सोसाइटी से होकर जाने वाली निर्मित 45 मीटर चौड़ी जोनल सड़क, क्षेत्र में निर्मित 30 मीटर चौड़ी जोनल सड़क और सोना पैलेस से गुलमोहर सोसाइटी के पीछे वाले गेट तक 45 मीटर चौड़ी सड़क के साथ ही मोरटी मोड़ से लेकर राज एम्पायर सोसाइटी 24 मीटर चौड़ी जोनल रोड भी तैयार होगी।

जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने कहा, राजनगर एक्सटेंशन से जाम की समस्या दूर करने के लिए सड़कों का निर्माण करने की योजना है। इसके तहत जोनल प्लान की आउटर रिंग रोड को अब 60 मीटर चौड़ी बनाएंगे। साथ ही अन्य मार्गों को बनेंगे। इससे वाहन स्वामियों को जाम की समस्या नहीं रहेगी।