रेखा गुप्ता पर हमले का मास्टरमाइंड कोई और तो नहीं, किन वजहों से ऐसी आशंका

एक तरफ जहां आरोपी राजेश खिमजी खुद को पशु प्रेमी बताकर हमले के पीछे कुत्तों को लेकर दिल्ली सरकार के रुख को वजह बता रहा है तो दूसरी तरफ जांच में पुलिस के सामने कई ऐसे बिंदु आए हैं जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर गुजरात के राजकोट से आए राजेश खिमजी सकारिया ने हमला क्यों किया? इस सवाल का सटीक जवाब अब भी सामने नहीं आया है। एक तरफ जहां आरोपी राजेश खिमजी खुद को पशु प्रेमी बताकर हमले के पीछे कुत्तों को लेकर दिल्ली सरकार के रुख को वजह बता रहा है तो दूसरी तरफ जांच में पुलिस के सामने कई ऐसे बिंदु आए हैं जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं।

ऑटो रिक्शा चलाने वाला राजेश खिमजी खुद को मानसिक रूप से कुछ कमजोर साबित करना चाहता है तो उसके परिवार की ओर से भी यही दावा किया गया है। लेकिन उसकी हरकतें कुछ और ही कहती हैं। राजेश खिमजी का आपराधिक इतिहास रहा है और चाकूबाजी तक की घटना में वह आरोपी है। ऐसे में पुलिस इसे किसी सनकी का काम मानकर नहीं चल रही है। राजेश ने जिस तरह हमले से पहले रेकी की, सीएम आवास की वीडियोग्राफी की और खतरनाक तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया, पुलिस को अंदेशा है कि अभी जांच में कई बड़ी बातें सामने आ सकती हैं।

गुजरात में कई लोगों से संपर्क में था राजेश पुलिस ने आरोपी राजेश के फोन कॉल्स और वीडियो पर फोकस बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही, उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) खंगाली जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी हमले से पहले तक लगातार गुजरात के कुछ नंबरों पर बातचीत करता रहा। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ कर सकती है, जिनसे आरोपी संपर्क में था।

कुछ और भी लोग हो सकते हैं शामिल बड़ा सवाल यह है कि आरोपी ने मुख्यमंत्री आवास की वीडियो रिकॉर्डिंग आखिर किसके लिए बनाई थी? जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि वह दिल्ली क्यों आया और यहां किस-किससे मिला। पुलिस को शक है कि उसने हमला अकेले नहीं, बल्कि किसी और के कहने पर किया होगा। इस बात की छानबीन भी की जा रही है कि उसने सीएम आवास की रेकी कितनी बार की थी।