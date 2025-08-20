rajesh khimji attacked on delhi cm rekha gupta till 80 seconds थप्पड़ मारे, बाल पकड़े; रेखा गुप्ता पर 80 सेकेंड तक हमला करता रहा राजेश, CM को कई जगह चोट, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsrajesh khimji attacked on delhi cm rekha gupta till 80 seconds

थप्पड़ मारे, बाल पकड़े; रेखा गुप्ता पर 80 सेकेंड तक हमला करता रहा राजेश, CM को कई जगह चोट

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को हमला किया गया। जनसुनवाई के दौरान गुजरात से आए एक शख्स ने रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि उसने मुख्यमंत्री कई बार हाथ उठाया। सूत्रों के मुताबिक राजेश खिमजी ने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा और बाल भी खींचे।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 01:14 PM
share Share
Follow Us on
थप्पड़ मारे, बाल पकड़े; रेखा गुप्ता पर 80 सेकेंड तक हमला करता रहा राजेश, CM को कई जगह चोट

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को हमला किया गया। जनसुनवाई के दौरान गुजरात से आए एक शख्स ने रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि उसने मुख्यमंत्री कई बार हाथ उठाया। सूत्रों के मुताबिक राजेश खिमजी ने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा और बाल भी खींचे। उसने सीएम को धक्का दिया और चोट पहुंचाने की भरसक कोशिश की। बताया जा रहा है कि राजेश करीब 1.20 मिनट यानी 80 सेकेंड तक हमलावर रहा। इस दौरान सुरक्षाकर्मी उसे दबोचने की कोशिश करते रहे और वह सीएम पर हमले की।

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री को हाथ, कंधे और सिर में चोट आई है। पुलिस केस होने की वजह से एमएलसी कराई जा रही है। प्रवेश वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह भी बताया कि आरोपी रेकी में जुटा हुआ था। उन्होंने कहा, ‘पुलिस जांच कर रही है कि उसकी क्या साजिश थी। पता लगा है कि वह 24 घंटे से रेकी कर रहा था। वह उनके शालीमार वाले घर तक पहुंचा था और भी रेकी की। सिविल लाइंस इलाके में रात गुजारी। उसने मिलते ही मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया।’

ये भी पढ़ें:दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला करने वाला गुजरात से आया था, राजेश खिमजी नाम

पकड़ लिए थे सीएम के बाल, मुश्किल से छुड़ाया गया: मंत्री

प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा कि उसने मुख्यमंत्री पर हमला करने के बाद कुछ समय तक उन्हें नहीं छोड़ा। उसने सीएम के बाल पकड़ लिए थे। पुलिस और अन्य लोगों ने छुड़वाने की काफी कोशिश की। किसी तरह से मुख्यमंत्री को छुड़ाया गया। क्या हमलावार डॉग लवर था? इस सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि अभी पुलिस की जांच चल रही है, अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है।

मुख्यमंत्री का हौसला कम नहीं: प्रवेश वर्मा

प्रवेश वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर यह अच्छा लगा कि उनका हौसला उतना ही है। उन्होंने कहा कि मेरी जनसुनवाई, जनसंपर्क, दिल्ली के लिए समर्पण, सारे वादे, उनके लिए दिन रात काम करती रहेंगी। मंत्री ने कहा कि उन्होंने आज स्वास्थ्य लाभ लेने की गुजारिश की। प्रवेश वर्मा ने कहा कि अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि यह राजनीतिक साजिश है या नहीं, पुलिस इसकी जांच कर रही है।

कौन है रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला

आरोप का नाम राजेश खिमजी है और वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। गुजरात पुलिस भी जांच में जुटी है। राजेश ने मुख्यमंत्री पर क्यों हमला किया, इसको लेकर दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। राजकोट में राजेश की मां और कुछ पड़ोसियों ने बताया है कि राजेश पशु प्रेमी है। इस वजह से आशंका जताई जा रही है कि कुत्तों के खिलाफ हाल में सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले को लेकर वह नाराज था। वहीं, एक थ्योरी यह भी सामने आ रही है कि उसका कोई परिजन जेल में बंद है और इसी सिलसिले में वह नाराज था। फिलहाल पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर क्या बोलीं आतिशी