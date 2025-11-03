केजरीवाल मुझे केक नहीं खिला पाए तो दिल्ली हार गए; AAP नेता ने खोजा गजब कनेक्शन

संक्षेप: पार्टी के पूर्व विधायक ने मजाकिया लहजे में इसका संयोग अपने बर्थडे पर केजरीवाल के केक ना काट पाने से जोड़ा है। साथ ही इस बार अपने राष्ट्रीय संयोजक के हाथ केक खाकर उन्होंने गुजरात, पंजाब, गोवा, बिहार और कर्नाटक में जीत का भरोसा जाहिर किया।

दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार क्यों हुई? अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पराजय के बाद कई कारण तलाशे होंगे। चुनावी जानकारों ने भी कई वजहें तलाशने की कोशिश की। लेकिन सबसे रोचक वजह अब आम आदमी पार्टी के एक नेता ने बताई है।

आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता ने रविवार को अपने जन्मदिन का केक अरविंद केजरीवाल से कटवाकर इसकी तस्वीरें एक्स पर शेयर कीं। इसके साथ ही उन्होंने बेहद रोचक बात लिखी और कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ही हर बार उनके लिए केक काटते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता और कर्नाटक के प्रभारी गुप्ता ने मजाकिया अंदाज में कहा कि 2024 में ऐसा नहीं हुआ तो उनकी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई थी।

राजेश गुप्ता ने केजरीवाल के हाथ केक खाते हुए तस्वीरों के साथ एक्स पर लिखा, 'जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है तभी से लगातार मेरे जन्मदिन का केक बड़े भाई और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी काट रहे हैं। पिछले साल दुर्भाग्यवश सर केक नहीं खिला पाए और हम चुनाव हार गए तो इस बार फिर नेता जी के हाथ से केक खा कर गुजरात, पंजाब, गोवा, बिहार और कर्नाटक समेत सभी राज्यो में जीत पक्की कर ली।' तस्वीरों में राजेश गुप्ता परिवार के सदस्यों और अरविंद केजरीवाल के साथ केक काटते और खाते दिख रहे हैं।