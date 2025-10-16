मेहंदी लगाकर बैठी थी तभी; कुंवारों को ठगने वाली लुटेरी दुल्हन पकड़ी गई, कहां छिपी थी?

संक्षेप: पुलिस ने गुरुग्राम के सरस्‍वती इन्‍क्‍लेव से काजल को अरेस्‍ट किया तब भी उसके हाथों में मेंहदी लगी हुई थी। उसने जींस, टीशर्ट पहन रखा था। फर्जी शादी के मामले में पुलिस पहले ही उसके पिता भगत सिंह, मां सरोज देवी, बहन तमन्‍ना और भाई सूरज को अरेस्‍ट कर चुकी है।

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में कुंवारों को शादी का झांसा देकर लाखों रुपए ठगने वाली राजस्थान की लुटेरी दुल्हन काजल को राजस्थान के सीकर जिले की पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। वह सरस्वती इन्क्लेव में छिप कर रह रही थी। वह कुंवारे लड़कों को अपने प्‍यार में फंसाकर उनसे विवाह करती थी। इसके बाद रुपये और गहने लेकर फरार हो जाती थी। पुलिस पिछले साल भर से उसे तलाश रही थी। इस खेल में उसका परिवार भी शामिल था, जिसे पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।

पुलिस ने गुरुग्राम के सरस्‍वती इन्‍क्‍लेव से काजल को अरेस्‍ट किया तब भी उसके हाथों में मेंहदी लगी हुई थी। उसने जींस, टीशर्ट पहन रखा था। फर्जी शादी के मामले में पुलिस पहले ही उसके पिता भगत सिंह, मां सरोज देवी, बहन तमन्‍ना और भाई सूरज को अरेस्‍ट कर चुकी है। काजल लगभग एक साल से फरार थी और अपने ठिकाने बदल-बदलकर रहती थी। राजस्‍थान पुलिस ने उसे मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटल के आधार पर ट्रैक किया फिर बुधवार को उसे धर दबोचा। वह यहां एक किराए के घर में रहती थी।

पूरा परिवार चला रहा था ठगी का धंधा उसके और उसके परिवार के खिलाफ इन तीन राज्‍यों से धोखाधड़ी की शिकायत मिल रही थी। राजस्‍थान के सीकर जिले के रहने वाले ताराचंद नाम के शख्‍स ने पुलिस में शिकायत की थी कि काजल के पिता भगत सिंह ने शादी के नाम पर उससे 11 लाख रुपये लिए। गेस्‍ट हाउस में शादी की और शादी के तीसरे दिन पूरा परिवार दुल्‍हन और नगदी-गहने समेत फरार हो गए।

भगत सिंह ने शादी की तैयारियों के नाम पर ताराचंद से 11 लाख रुपए लिए थे। केस दर्ज होने के बाद दर्ज होने के बाद सीकर जिले के दांतारामगढ़ थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने 18 दिसंबर 2024 को भगत सिंह और उनकी पत्नी सरोज को मथुरा के गोवर्धन से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने तमन्ना और सूरज को भी हिरासत में ले लिया, लेकिन दूसरी लुटेरी दुल्हन काजल लगातार फरार थी।

पूछताछ में पता चला कि यह परिवार संगठित रूप से ठगी का धंधा चला रहा था।वह जयपुर और मथुरा में कुछ दिन रही। इसके बाद वह गुरुग्राम आ गई और यहां सरस्वती इन्क्लेव में रहने लगी। पुलिस को सूचना मिली कि काजल सेक्टर 37 थाना इलाके में रह रही है। एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने तकनीकी निगरानी और स्थानीय पुलिस के सहयोग से काजल की लोकेशन का पता लगाया। गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर सीकर पुलिस ने गली नंबर दो में अंकित के मकान में छापा मारा। पुलिस उसे सीकर ले गई और औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया।

लड़कों की शादी नहीं होने वाले अमीर परिवारों को फंसाते थे यह गिरोह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में भी सक्रिय था। काजल ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि उसके पिता भगत सिंह ने ठगी का सुनियोजित नेटवर्क बनाया था। अपनी दोनों लड़कियों को कुंवारा बताकर रिश्ता तलाशने का ढोंग किया जाता। लोगों को भरोसा ऐसे अमीर परिवार तलाश किए जाते, जहां युवकों की शादी नहीं हो रही होती थी। काजल से पूछताछ में और भी मामलों के खुलासे होने की संभावना है। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सहयोगियों और उनके नेटवर्क की तलाश कर रही है। यह भी जांच की जा रही है कि इस गिरोह ने कितने लोगों को ठगा और कितने पैसे हड़पे।