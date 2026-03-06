Hindustan Hindi News
राजस्थान में ट्रेन के टॉयलेट में मिली जज की पत्नी की लाश, स्टेशन पर इंतजार करते रह गए पति

Mar 06, 2026 10:17 am ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान से एक सनसनीखेज घटना सामने आई हैं जहां अपने पति के साथ यात्रा कर रही महिला ट्रेन के वॉशरूम में मृत पाई गईं। वह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजकुमार चौहान क पत्नी ऊषा चौहान थीं। वह पति के साथ काचीगुडा-भगत की कोठी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही थीं।

राजस्थान से एक सनसनीखेज घटना सामने आई हैं जहां अपने पति के साथ यात्रा कर रही महिला ट्रेन के वॉशरूम में मृत पाई गईं। वह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजकुमार चौहान क पत्नी ऊषा चौहान थीं। वह पति के साथ काचीगुडा-भगत की कोठी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही थीं। काफी देर तक जब वह वॉशरूम से बाहर नहीं आईं, तो आखिर में जावरा स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने दरवाजा तोड़ा, लेकिन तब तक उनका निधन हो चुका था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जज राजकुमार चौहान और उनकी पत्नी जोधपुर से निंबाहेड़ा लौट रहे थे। एक साथ यात्रा करने के बावजूद, वे अलग-अलग कोच में बैठे थे। ट्रेन के निंबाहेड़ा पहुंचने से कुछ समय पहले, ऊषा चौहान ने अपने पति को फोन करके बताया कि वह वॉशरूम जा रही हैं। जब ट्रेन निंबाहेड़ा स्टेशन पहुंची, तो जज साहब प्लेटफॉर्म पर उतरकर अपनी पत्नी का इंतज़ार करने लगे। जब वह बाहर नहीं आईं, तो वे परेशान हो गए और तुरंत जीआरपी को सूचित किया।

जीआरपी की टीम ने शुरुआत में निंबाहेड़ा स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे पुष्टि हुई कि ऊषा चौहान ट्रेन से नीचे उतरी ही नहीं। यह महसूस करते हुए कि वह शायद अभी भी ट्रेन के भीतर ही हैं, तलाश तेज कर दी गई और ट्रेन मंदसौर की ओर बढ़ गई। मंदसौर स्टेशन पर अधिकारियों ने बंद वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वे सफल नहीं हुए। इसके बाद अधिकारियों ने रतलाम जिले के जावरा स्टेशन पर ट्रेन को रोककर गहन कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

जावरा पहुंचने पर पुलिस ने वॉशरूम का दरवाजा तोड़ा और ऊषा चौहान को अंदर बेहोश पाया। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच से पता चलता है कि उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया था। घटना के बाद परिवार ने पोस्टमॉर्टम न कराने का अनुरोध किया। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

Rajasthan
