राजस्थान में ट्रेन के टॉयलेट में मिली जज की पत्नी की लाश, स्टेशन पर इंतजार करते रह गए पति
राजस्थान से एक सनसनीखेज घटना सामने आई हैं जहां अपने पति के साथ यात्रा कर रही महिला ट्रेन के वॉशरूम में मृत पाई गईं। वह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजकुमार चौहान क पत्नी ऊषा चौहान थीं। वह पति के साथ काचीगुडा-भगत की कोठी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही थीं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जज राजकुमार चौहान और उनकी पत्नी जोधपुर से निंबाहेड़ा लौट रहे थे। एक साथ यात्रा करने के बावजूद, वे अलग-अलग कोच में बैठे थे। ट्रेन के निंबाहेड़ा पहुंचने से कुछ समय पहले, ऊषा चौहान ने अपने पति को फोन करके बताया कि वह वॉशरूम जा रही हैं। जब ट्रेन निंबाहेड़ा स्टेशन पहुंची, तो जज साहब प्लेटफॉर्म पर उतरकर अपनी पत्नी का इंतज़ार करने लगे। जब वह बाहर नहीं आईं, तो वे परेशान हो गए और तुरंत जीआरपी को सूचित किया।
जीआरपी की टीम ने शुरुआत में निंबाहेड़ा स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे पुष्टि हुई कि ऊषा चौहान ट्रेन से नीचे उतरी ही नहीं। यह महसूस करते हुए कि वह शायद अभी भी ट्रेन के भीतर ही हैं, तलाश तेज कर दी गई और ट्रेन मंदसौर की ओर बढ़ गई। मंदसौर स्टेशन पर अधिकारियों ने बंद वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वे सफल नहीं हुए। इसके बाद अधिकारियों ने रतलाम जिले के जावरा स्टेशन पर ट्रेन को रोककर गहन कार्रवाई करने का निर्णय लिया।
जावरा पहुंचने पर पुलिस ने वॉशरूम का दरवाजा तोड़ा और ऊषा चौहान को अंदर बेहोश पाया। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच से पता चलता है कि उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया था। घटना के बाद परिवार ने पोस्टमॉर्टम न कराने का अनुरोध किया। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें