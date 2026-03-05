जुनैद-नासिर हत्याकांड में आरोपी मोनू मानेसर को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दी जमानत

जुनैद-नासिर हत्याकांड में आरोपी मोनू मानेसर को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दी जमानत
राजस्थान हाईकोर्ट ने 2023 के चर्चित भिवानी हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव को जमानत दी है। यह मामला राजस्थान के जुनैद और नासिर की हत्या से जुड़ा है जिनकी लाश भिवानी में एक कार में जली पाई गई थी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने 2023 के चर्चित भिवानी हत्याकांड मामले में आरोपी मोनू मानेसर को जमानत दे दी है। यह मामला राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले जुनैद और नासिर की हत्या से जुड़ा हैए जिन्हें गोतस्करी के संदेह में अगवा कर हरियाणा के भिवानी में एक कार के अंदर जला दिया गया था। मोनू मानेसर पर इस अपराध की साजिश रचने और उकसाने का आरोप है। हालांकि जांच के अनुसारए वह हत्या के समय वहां मौजूद नहीं था। उसे नूंह हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया था। तब से वह राजस्थान की जेल में था।
राजस्थान हाईकोर्ट ने दी राहत
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, राजस्थान हाई कोर्ट ने 2023 के भिवानी डबल मर्डर केस के आरोपियों में से एक मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को जमानत दे दी। मोनू मानेसर को जुनैद और नासिर की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
16 फरवरी, 2023 में हुई थी हत्या
आरोप है कि 16 फरवरी, 2023 को संदिग्ध गोरक्षकों ने मवेशी तस्करी के शक में उन पर हमला किया था। आरोपियों ने दोनों को मार डाला था और उनकी लाशें जला दी थीं। राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले नासिर और जुनैद 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी जिले में एक जल चुकी एसयूवी में जलकर मरे पाए गए थे।
मोनू मानेसर पर साजिश और उकसाने का आरोप
गुरुग्राम के गोरक्षक मोनू मानेसर पर साजिश और वारदात में उकसाने का आरोप है। हालांकि जांचकर्ताओं ने पहले बताया था कि मोनू मानेसर हत्या की जगह पर खुद मौजूद नहीं था। यह मामला राजस्थान के भरतपुर जिले के गोपालगढ़ पुलिस थाने में दर्ज किया गया था।
नूंह हिंसा के बाद गिरफ्तार हुआ था मोनू मानेसर
पुलिस की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में कई लोगों के नाम किडनैपिंग, हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश जैसे आरोपों दर्ज किए गए थे। मोनू मानेसर को 2023 में नूंह सांप्रदायिक हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया था। पहले हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को हिरासत में रखा था। इसके बाद मोनू मानेसर राजस्थान पुलिस की हिरासत में गया था।
राजस्थान पुलिस ने हिरासत में लिया था
बाद में राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर को हिरासत में ले लिया था। तब से मोनू मानेसर राजस्थान की एक जेल में बंद था। इस हत्याकांड को लेकर देश में सियासी माहौल गरमा गया था। पीड़ितों के परिवारों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। भले ही मोनू मानेसर को हाई कोर्ट से बेल मिल गई है लेकिन आगे की कार्रवाई जारी रहेगी।
Krishna Bihari Singh
