राजनगर एक्सटेंशन में बनेगा 5.8km लंबा आउटर रिंग रोड, हरनंदीपुरम-एयरोसिटी समेत 60 अधिक सोसाइटियों को होगा लाभ

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में 90 करोड़ रुपये की लागत से करीब 5.8 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा आउटर रिंग रोड बनाया जाएगा। इस रिंग रोड के बनने से हरनंदीपुरम और एयरोसिटी टाउनशिप समेत राजनगर एक्सटेंशन की 60 से अधिक सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी।

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन को जाम मुक्त करने की तैयारी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) अगले महीने से 45 मीटर चौड़े आउटर रिंग रोड का निर्माण शुरू करा सकता है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। करीब 90.91 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस रिंग रोड के बनने से लोगों को लाभ होगा।

राजनगर एक्सटेंशन में 60 से अधिक सोसाइटियां हैं, जिसमें दो लाख से अधिक आबादी रहती है। इस क्षेत्र में एक मेन रोड है, जो जीटी रोड होते हुए एलिवेटेड रोड से दिल्ली-मेरठ रोड को जोड़ता है। इस मार्ग पर वाहनों का सबसे अधिक दबाव रहता है क्योंकि इस मार्ग से गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर से हिंडन एयरफोर्स और एलिवेटेड रोड के जरिये दिल्ली-नोएडा आने जाने वाले वाहन गुजरते हैं। सुबह और शाम के वक्त मार्ग पर सबसे अधिक जाम रहता है। इस समस्या को दूर करने के लिए जीडीए ने 45 मीटर चौड़ा आउटर रिंग रोड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है।

अधिकारी बताते हैं कि आउटर रिंग रोड लगभग 5.8 किलोमीटर लंबी होगी। इस मार्ग से वाहन चालक सिटी फॉरेस्ट के पास से सीधा एनपीआर की तरफ जा सकेंगे। आउटर रिंग रोड पर मुख्य मार्ग के साथ सर्विस रोड भी दी जाएगी। यहां डिवाइडर, सीवर समेत अन्य कार्य भी किए जाने हैं। यहां 15 करोड़ अतिरिक्त खर्च कर लाइटें भी लगाई जाएंगी।

हरनंदीपुरम-एयरोसिटी के लोगों को लाभ होगा यह रोड हरनंदीपुरम और एयरोसिटी टाउनशिप के साथ क्रिकेट स्टेडियम को जोड़ेगा। इनके पास से गुजरता हुआ एनपीआर से जुड़ेगा। इसके रास्ते दिल्ली-मेरठ रोड पर जाना आसान होगा। इससे दिल्ली से मुरादनगर, मोदीनगर जाने वाले वाहन सीधे इसी मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे।

नंद किशोर कलाल, उपाध्यक्ष, जीडीए, ''राजनगर एक्सटेंशन में आउटर रिंग रोड बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसका टेंडर निकाला गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। यह मार्ग राजनगर एक्सटेंशन की कई परियोजना से होते हुए गुजरेगा। इसका सभी को लाभ होगा।''