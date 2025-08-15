Delhi NCR Rain : 15 अगस्त पर कूल-कूल हुआ मौसम, दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश

देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश ने मौसम को कूल-कूल कर दिया है। दिल्ली और नोएडा से लेकर फरीदाबाद तक बारिश हो रही है। हालांकि बारिश के चलते कुछ इलाकों में सड़कों पर जलभराव भी शुरू हो गया है।

देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश ने मौसम को कूल-कूल कर दिया है। दिल्ली और नोएडा से लेकर फरीदाबाद तक बारिश हो रही है। हालांकि बारिश के चलते कुछ इलाकों में सड़कों पर जलभराव भी शुरू हो गया है। लेकिन छुट्टी का दिन होने से सड़कों पर आज जाम जैसे हालात नहीं हैं।

मौसम विभाग (आईएमडी) ने दिन में बूंदाबांदी के साथ ही आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

दिल्ली स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने कुछ देर पहले 'एक्स' पर पोस्ट कर बताया, ''दिल्ली-एनसीआर, सफीदों, जींद, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, महम, सोनीपत, रोहतक, खरखौदा, भिवानी, चरखी दादरी, मट्टनहेल, झज्जर, फरुखनगर, कोसली, महेंद्रगढ़, सोहना, रेवाड़ी, पलवल, बावल, नूंह, औरंगाबाद, होडल (हरियाणा) कांधला में कई स्थानों पर हल्की आंधी और बिजली (30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं) के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अगले 2 घंटों के दौरान बिजनौर, बड़ौत, बागपत, खेकड़ा, मोदीनगर, पिलखुआ, हापुड, नंदगांव (यूपी) भिवाड़ी, तिजारा, खैरथल, अलवर (राजस्थान) में भी बारिश हो सकती है।

फरीदाबाद में बारिश से जलभराव, लोगों की मुश्किलें बढ़ीं फरीदाबाद में सुबह नौ बजे शुरू हुई बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जगह-जगह जलभराव होने से सड़कों और गलियों में लोगों को निकलना मुश्किल हो गया है। पार्कों में भी पानी भर जाने से लोग स्वतंत्रता दिवस पर परिवार के साथ घूमने नहीं जा पा रहे हैं। नेशनल हाईवे और शहर के भीतरी इलाकों में पानी भर गया है। बड़खल, बाटा और बल्लभगढ़ रेलवे ओवरब्रिज पर गाड़ियों का दबाव बढ़ा हुआ है। नगर निगम मुख्यालय के पास भी नालों का गंदा पानी सड़क पर आ रहा है। लोगों का कहना है कि नालों की सफाई समय पर नहीं होने की वजह से यह हालात बने हैं।

बारिश सुबह तेज रही और उसके बाद बूंदाबांदी होती रही। लगातार पानी जमा होने से कई लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरी ओर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों ने बारिश के बीच ही जश्न मनाया। बच्चे और युवा तिरंगा लेकर सड़कों पर नजर आए।

शहरवासियों का कहना है कि जलभराव की समस्या हर बार बारिश में सामने आती है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल रहा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार प्रशासन पानी निकासी की व्यवस्था पर ध्यान देगा।