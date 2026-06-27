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दिल्ली-NCR को भीषण गर्मी जल्द राहत, इस डेट से झमाझम बारिश; 2 दिन येलो अलर्ट

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Delhi Mausam: मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली-एनसीआर को 29 जून तक गर्मी से राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। इसके बाद 30 जून से तापमान गिरेगा और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रपोर्ट…

दिल्ली-NCR को भीषण गर्मी जल्द राहत, इस डेट से झमाझम बारिश; 2 दिन येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR में इस हफ्ते रुक-रुक कर आंधी-तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। हालांकि 29 जून तक भीषण गर्मी से किसी बड़ी राहत का अनुमान नहीं है। 30 जून से आंधी बारिश की तीव्रता में तेजी देखी जाएगी। झमाझम बारिश से तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी और मौसम कूल-कूल हो जाएगा। मौसम विभाग की मानें तो 30 जून से लेकर 3 जुलाई तक झमाझम बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से हल्के बादल नजर आ सकते हैं। दोपहर या शाम के समय गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ ही बहुत हल्की बारिश की संभावना जताई है। हवा के झोकों की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। रविवार यानी 28 जून को भी मौसम कमोबेश ऐसा ही रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार, 28 जून को भी दिल्ली एनसीआर में हल्के बादलों की लुकाछिपी देखी जा सकती है। इस दिन दोपहर या शाम के समय गरज चमक और आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। हवा के झोंकों की स्पीड कभी-कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। 28 और 29 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।

मौसम विभाग ने 29 जून को भी दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है। हवा के झोंकों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 30 जून से मौसम में बदलाव और गहरा होगा। IMD ने आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दोपहर या शाम के समय गरज चमक और तेज आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने 30 जून और पहली जुलाई को दोनों ही दिन आंधी और झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दोनों ही दिन हवा के झोंकों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 30 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस जबकि पहली जुलाई को इसके और गिर कर 35 से 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है।

मौसम विभाग ने 2 और 3 जुलाई को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। दोनों ही दिन बादल छाए रहेंगे और आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज की जाएगी। दोनों ही दिन हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। 2 जुलाई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री जबकि 3 जुलाई को इसके 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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