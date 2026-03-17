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50km/h की स्पीड से चलेंगी हवाएं और होगी बारिश; दिल्ली में मौसम लेगा यूटर्न, येलो अलर्ट जारी

Mar 17, 2026 07:14 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं और हल्की बारिश के आसार हैं। जानें कब तक मिलेगी गर्मी से राहत। 

50km/h की स्पीड से चलेंगी हवाएं और होगी बारिश; दिल्ली में मौसम लेगा यूटर्न, येलो अलर्ट जारी

राजधानी दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदले हुए ही रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए यलो अलर्ट जारी करते हुए बादल छाए रहने, हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

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मौसम विभाग के अनुसार, इस बीच अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हो रहा है, जिससे उत्तर भारत में बादल, बारिश और आंधी-तूफान जैसी स्थितियां बनती हैं। हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक और हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे बढ़ती गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 21 मार्च के बाद फिर से तापमान धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा और आसमान आंशिक रूप से साफ रहेगा।

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दिन के समय हल्की गर्माहट महसूस की गई

सोमवार सुबह आंशिक रूप से बादल छाए रहे और हवा की गति लगभग 20 किलो मीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई। सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में दिन के समय हल्की गर्माहट महसूस की गई, हालांकि कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही भी बनी रही। सुबह 8:30 बजे तक सफदरजंग में 0.4 मिमी और आया नगर में 0.8 मिमी हल्की बारिश दर्ज की गई। नमी का अधिकतम स्तर 76 फीसदी तथा न्यूनतम स्तर 35 फीसदी दर्ज किया गया।

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राजधानी में तेज हवाएं चलेंगी

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में बादल छाने, हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बुधवार को भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे।

दिल्ली से ग्रैप की पाबंदियां हटाई गईं

दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रैप की पाबंदियों को तत्काल समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला सोमवार को जीआरएपी उपसमिति की बैठक में लिया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 16 मार्च को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 119 रहा, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में है, जबकि 15 मार्च को यह 175 था। लगातार सुधार को देखते हुए ग्रैप के पहले चरण की पाबंदियां हटाने का निर्णय लिया।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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