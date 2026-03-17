50km/h की स्पीड से चलेंगी हवाएं और होगी बारिश; दिल्ली में मौसम लेगा यूटर्न, येलो अलर्ट जारी

दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं और हल्की बारिश के आसार हैं। जानें कब तक मिलेगी गर्मी से राहत।

राजधानी दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदले हुए ही रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए यलो अलर्ट जारी करते हुए बादल छाए रहने, हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

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मौसम विभाग के अनुसार, इस बीच अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हो रहा है, जिससे उत्तर भारत में बादल, बारिश और आंधी-तूफान जैसी स्थितियां बनती हैं। हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक और हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे बढ़ती गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 21 मार्च के बाद फिर से तापमान धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा और आसमान आंशिक रूप से साफ रहेगा।

दिन के समय हल्की गर्माहट महसूस की गई सोमवार सुबह आंशिक रूप से बादल छाए रहे और हवा की गति लगभग 20 किलो मीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई। सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में दिन के समय हल्की गर्माहट महसूस की गई, हालांकि कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही भी बनी रही। सुबह 8:30 बजे तक सफदरजंग में 0.4 मिमी और आया नगर में 0.8 मिमी हल्की बारिश दर्ज की गई। नमी का अधिकतम स्तर 76 फीसदी तथा न्यूनतम स्तर 35 फीसदी दर्ज किया गया।

राजधानी में तेज हवाएं चलेंगी मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में बादल छाने, हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बुधवार को भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे।