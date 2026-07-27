Delhi Weather : दिल्ली में 2 दिन हो सकती है झमाझम बारिश, IMD ने इन तारीखों के लिए जारी किया येलो अलर्ट

राजधानी में रविवार को तेज धूप, उमस के कारण गर्मी और बढ़ गई। हालांकि, कई जगह बूंदाबांदी भी हुई, मगर इसके बावजूद लोगाें को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, लेकिन तेज धूप और उमस के चलते लोगों ने 47 डिग्री जैसी गर्मी का अहसास किया।

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर जोरदार बारिश का दौर शुरू होने की संभावना बन रही है। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच, दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर रविवार को हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रविवार की सुबह से ही धूप-छांव का खेल चलता रहा। बीच-बीच में घने बादलों का आगमन लगा रहा। इस दौरान मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री रहा। यह सामान्य से 0.3 डिग्री ज्यादा है। दिन के समय लोधी रोड, रिज, पूसा और मयूर विहार आदि क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। सोमवार को दिल्ली में बारिश के आसार हैं।

25 की स्पीड से चल सकती हैं हवाएं मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति बढ़कर 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

उमस ने बढ़ाई परेशानी तेज धूप और उमस के चलते दिल्ली के लोगों ने रविवार को 47 डिग्री जैसी गर्मी का अहसास किया। मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार की शाम साढ़े 5 बजे दिल्ली का तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता का स्तर 63 फीसदी रहा। जबकि, इस दौरान हवा की गति 3.7 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। इसके चलते दिल्ली का फील लाइक तापमान यानी महसूस होने वाली गर्मी 47.2 डिग्री सेल्सियस जैसी रही।

नोएडा में कैसा रहेगा मौसम वहीं, अगर पड़ोसी शहर नोएडा के मौसम पर नजर डालें तो रविवार को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले छह दिनों में बारिश का अनुमान है। 29 जुलाई को मध्यम श्रेणी की बारिश हो सकती है। वहीं, अन्य दिनों में बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतम तापमान 31-35 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रह सकता है।