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सावधान! दिल्ली-NCR में येलो अलर्ट के बीच फिर शुरू हुई बारिश, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

Mar 20, 2026 07:09 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। शुक्रवार तड़के भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी देखी गई। मौसम विभाग (आईएमडी) ने आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है।

सावधान! दिल्ली-NCR में येलो अलर्ट के बीच फिर शुरू हुई बारिश, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। शुक्रवार तड़के भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी देखी गई। मौसम विभाग (आईएमडी) ने फिर से अगले 24 घंटों के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। गुरुवार रात से ही आसमान में छाए घने बादलों और ठंडी हवाओं ने दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को भी दिल्ली में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हवा की गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। इससे तापमान में और गिरावट आएगी। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है।

बारिश और तेज हवाओं से साफ हुई हवा

आईएमडी के अनुसार, दिल्ली में बहुत हल्की से हल्की बारिश, बिजली के साथ आंधी-तूफान और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को हुई बारिश के चलते अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। बारिश और तेज हवाओं की वजह से प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा गया है और AQI अब 'संतोषजनक' श्रेणी में बना हुआ है।

इन बातों का रखें ध्यान

● येलो अलर्ट: मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिसका अर्थ है कि दिन भर रुक-रुक कर बारिश जारी रह सकती है।

● तेज हवाएं: 30 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

● जलभराव की चेतावनी: निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए ऑफिस जाने वालों को सलाह दी गई है कि वे ट्रैफिक अपडेट देखकर ही निकलें।

● यात्रियों के लिए सलाह: व्यस्त रास्तों और अंडरपास जैसे प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक धीमा रह सकता है। कृपया अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें।

मार्च में मॉनसून जैसा मौसम का मिजाज

कैलेंडर में भले ही मार्च का महीना चल रहा हो, लेकिन मौसम के मिजाज ने राजधानी को सीधा मॉनसून की याद दिला दी है। बुधवार शाम को आए आंधी और बारिश के बाद गुरुवार को भी बादल छाए रहे और बूंदाबांदी हुई। इस बेमौसम बरसात से न केवल पारा 7 डिग्री गिर गया, बल्कि दिल्ली की हवा को भी धोकर साफ कर दिया।

राजधानी में गुरुवार को दिनभर बादल छाए रहे और तेज हवाओं के साथ बीच-बीच में बूंदाबांदी होती रही। इसके चलते हवा में भी खासी नमी आ गई है। इन कारणों से तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक, सफदरजंग में गुरुवार को अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम है। यह तापमान इस महीने में सबसे कम है। वहीं, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 62 से 100 फीसदी तक रहा। बुधवार की तुलना में अधिकतम तापमान में 6.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।

महीने में सबसे कम तापमान

दिल्ली में गुरुवार को मार्च महीने का सबसे कम अधिकतम तापमान (26.8 डिग्री) दर्ज किया गया। दरअसल, मार्च में लगातार ही अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर बना हुआ था। 11 मार्च को तापमान सबसे ज्यादा 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।

हवा साफ-सुथरी रही

बारिश और तेज हवा के चलते राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट आई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 137 के अंक पर रहा। बीते चौबीस घंटे के भीतर ही इसमें 95 अंकों का सुधार हुआ है। ड अगले दो दिनों में हवा साफ बनी रहने की उम्मीद है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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