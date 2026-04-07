दिल्ली-NCR में झमाझम बरसे बदरा; सर्द हवाओं से ठंड का एहसास; कल भी येलो अलर्ट
Delhi Weather: पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली और एनसीआर में झमाझम बारिश से तापमान में बड़ी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार रात को गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलीं जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। बारिश के कारण राजधानी के अधिकतम तापमान में 6.3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बुधवार के मौसम के लिए भी यलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और हवा की दिशा में बदलाव के प्रभाव से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के मौसम में यह बदलाव आया है। मौसम विभाग ने सोमवार को ही मंगलवार और बुधवार को गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था। तेज और सर्द हवाओं के साथ बारिश के साथ ही मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। मौसम का यह रुख कल भी कायम रहेगा।
मौसम विभाग ने अगले 14 घंटे के लिए दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम खराब रहने के दौरान हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रह सकती है। मौसम विभाग की मानें तो आंधी या तूफानी हवाओं के दौरान स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। रात को भी बारिश वाला मौसम बना रहने का अनुमान है।
IMD ने बुधवार को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कल भी बादल छाए रहेंगे और दिन में गरज, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है। हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। शाम या रात के समय भी तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है। आंधी के दौरान हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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