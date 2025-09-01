दिल्ली-NCR में बारिश का कहर; 448 उड़ानें प्रभावित, गुरुग्राम में बाढ़ जैसे हालात

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को जोरदार बारिश देखी गई। भारी बारिश के कारण गुरुग्राम में बाढ़ जैसे हालात हो गए। नतीजतन प्रशासन ने मंगलवार के लिए वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की।

दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में सोमवार को तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। सड़कों पर जलभराव और टैफिक जाम से वाहन रेंगते नजर आए। गुरुग्राम में भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर नजर आया। फरीदाबाद में भी हालात खराब दिखे। घने बादलों और तेज बारिश की वजह से दिन में तीन बजे दिल्ली के पालम इलाके में दृश्यता का स्तर 800 मीटर तक नीचे गिर गया। इससे 400 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुईं।

जोरदार बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने मंगलवार को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में जोरदार बारिश की चेतावनी दी है। खासकर गुरुग्राम में भारी बारिश के आसार हैं। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। फरीदाबाद में भी जोरदार बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में अभी बारिश का दौर बना रहेगा। दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं।

दिल्ली में बाढ़ का खतरा दिल्ली में यमुना उफान पर है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अनुमान है कि दिल्ली में मंगलवार को यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर से करीब एक मीटर ऊपर तक पहुंच सकता है। सरकार ने बाढ़ के खतरे को लेकर चेतावनी जारी करते हुए यमुना के निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। बाढ़ नियंत्रण टीमों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा गया है। यमुना के किनारे बसे इलाकों को खाली करने का निर्देश दिया गया है।

पुराने रेलवे पुल को बंद करने का आदेश दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग (डीडीएमए) ने यमुना में बाढ़ के खतरे के देखते हुए सोमवार को पुराना रेलवे पुल बंद करने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक मंगलवार शाम पांच बजे से जब यमुना का जलस्तर 206 मीटर को पार कर जाएगा, तो पुराने रेलवे के पुल को लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। इस दौरान पुराने रेलवे पुल से होकर गुजरने वाली ट्रेन भी सीमित रफ्तार से गुजरेंगी।

सरकार हर स्थिति के लिए तैयार : रेखा गुप्ता यमुना में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्लीवालों को बाढ़ के खतरे से घबराने की जरूरत नहीं है। बाढ़ से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। हर परिस्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

400 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक; घने बादल, तेज हवाओं और जोरदार बारिश के चलते विमान सेवाओं पर बुरा असर पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल 448 उड़ानें प्रभावित हुईं। फ्लाइटराडार24 के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाली 95 उड़ानें और 353 निर्धारित उड़ानें लेट हुईं। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से यात्रियों के लिए जारी एडवाइजरी में मंगलवार को मौसम खराब होने के कारण विमान सेवाएं प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। यात्रियों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है।

गुरुग्राम में टूटा बांध, बाढ़ जैसे हालात गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। गांव कादरपुर में अरावली पर्वत शृंखला की तरफ बने बांध के टूटने से 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। कई घरों में भी जलभराव की स्थिति बन गई। जलभराव में फंसी एसयूवी कार में सवार तीन युवक-युवतियों को ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला। दिल्ली-जयपुर हाईवे, गुरुग्राम-सोहना हाइवे, शीतला माता रोड, द्वारका एक्सप्रेस वे पर भारी जलभराव हो गया।

गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास के निर्देश इस बीच गुरुग्राम जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं उपायुक्त अजय कुमार ने बारिश को लेकर एक एडवाइजरी जारी की इसमें कहा गया है कि मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर जिले के सभी कॉरर्पोरेट कार्यालयों और निजी संस्थानों को निर्देश जारी किए गए है कि वे दो सितंबर को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए निर्देशित करें। सभी स्कूलों को मंगलवार को ऑनलाइन कक्षाएं चलाने की सलाह दी गई है।

गुरुग्राम में 100 मिमी से अधिक बारिश गुरुग्राम जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक, गुरुग्राम शहर में सोमवार को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। दिल्ली में शाम साढ़े पांच बजे तक सफदरजंग में 18.6 मिमी, पालम में 30.8 मिमी, आया नगर में 48.9 मिमी और लोधी रोड में 16.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। पालम एयरपोर्ट पर सोमवार को दोपहर करीब तीन बजे तेज बारिश के कारण न्यूनतम दृश्यता 800 मीटर दर्ज की गई।

रेंगते रहे वाहन, गुरुग्राम में लंबा जाम दिल्ली में दोपहर के समय हुई बारिश देर शाम तक लगातार चलती रही। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अन्य शहरों में सोमवार को बारिश के चलते सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। दोपहर से लेकर देर शाम तक विभिन्न सड़कों पर जाम लगा रहा। कई स्थानों पर जलभराव होने के चलते भी वाहन फंसे रहे। गुरुग्राम में तो लंबा जाम देखा गया। देर रात तक लोगों को सड़कों पर जाम की समस्या से जूझना पड़ा।

मेट्रो सेवाएं हुईं प्रभावित, यात्री बेहाल दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन (द्वारका से नोएडा/वैशाली) पर सोमवार देर शाम पेड़ की गिरी एक डाल ने एक घंटे से अधिक समय मेट्रो का परिचालन को प्रभावित कर दिया। पीक आवर्स में हुई इस घटना के बाद स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ लग गई। ट्रेन जहां-तहां स्टेशनों पर खड़ी हो गई। यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दोगुना से अधिक समय जाया करना पड़ा। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली। बीते एक हफ्ते में तीसरी बार है जब मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुईं।