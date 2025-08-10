दिल्ली में इन 2 डेट पर झमाझम बारिश के आसार, 15 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम?

Delhi Mausam: दिल्ली में कल से बारिश वाला मौसम बना है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश या फुहारें पड़ी हैं। इस बीच मौसम विभाग की ओर से पूरे हफ्ते का वेदर अपडेट जारी किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर को लेकर मौसम विभाग ने ताजा अपडेज दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में 2 दिन झमाझम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में इस हफ्ते रुक-रुक कर फुहारें पड़ती रहेंगी। इसी हफ्ते 3 दिन झमाझम बारिश के भी आसार हैं।

3 दिन पड़ती रहेंगी फुहारें मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में शाम या रात के वक्त गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 11 और 12 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान जताया है। हालांकि इसके बाद मौसम बदलेगा और दिल्ली एनसीआर में एकबार फिर झमाझम बारिश की परिस्थितियां बनेंगी।

इन 2 तारीखों पर झमाझम बारिश के आसार मौसम विभाग ने 13 अगस्त को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में बादल छाए रहने और शाम या रात के वक्त गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश या एक-दो बार बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो 14 अगस्त को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है।

15 अगस्त को कैसा मौसम? मौसम विभाग के अनुसार, 15 अगस्त को भी हल्की बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, 15 अगस्त को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। इस दिन सुबह और दोपहर के समय एक या दो बार हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 15 अगस्त को ही शाम या रात के समय भी हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। 14 और 15 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।