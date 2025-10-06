rain brings down temperature in delhi weather will remain bad tomorrow दिल्ली में गिरा तापमान; पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड का अहसास, कल भी होगी बारिश, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में गिरा तापमान; पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड का अहसास, कल भी होगी बारिश

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी और दिल्ली के साथ ही एनसीआर में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में मंगलवार को कैसा रहेगा मौसम इस रिपोर्ट में जानें...

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 10:46 PM
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को दिनभर हल्की से तेज बारिश होती रही। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में बर्फबारी भी देखी गई है। इसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखा जाएगा। आलम यह है कि दिल्ली में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर में ठंड ने लोगों को अपना अहसास कराया है। रात को चादर की जरूरत महसूस होने लगी है।

मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही NCR के अलग-अलग हिस्सों में मंगलवार को भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। बारिश के दौरान सुबह या दोपहर के समय 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी। कभी कभी इनकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और एनसीआर में हुई बारिश से तापमान में गिरावट का रुख बना रहेगा। दिल्ली के लोग हल्की ठंड का आनंद ले सकेंगे। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 7.7 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.7 डिग्री कम है।

दिल्ली के रिज और आयानगर मौसम केन्द्र में अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। रिज मौसम केन्द्र में अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से 9.2 डिग्री सेल्सियस कम है। जबकि, आयानगर में अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 09 डिग्री सेल्सियस कम है। अच्छी बारिश और तेज हवा का असर से सोमवार को दिल्ली का एक्यूआई 105 अंक पर रहा। अगले दो दिन एक्यूआई का स्तर इसी के आसपास बने रहने की संभावना है।

(आईएमडी और हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)